A szervezők sem gondolták volna, mekkora siker lesz az I. Cziráky Fesztivál Lovasberényben. Egyértelmű: a környékbeliek hálásak voltak a sokszínű programokért, melyeket szombaton és vasárnap kaptak a Cziráky-kastély körüli területen - annak ellenére sokan jöttek ugyanis, hogy ez a hétvége bőséges lehetőségeket tartogatott Fejér megyében máshol is a kikapcsolódásra.

- Rendkívül jól sikerült a fesztivál! Nem gondoltuk, hogy ilyen tömegeket tudunk megmozgatni – fogalmazott Südi Mihály, Lovasberény polgármestere a fesztivál második napján, a helyi hagyományőrző lovas egyesületek rendezvényén. A szombati napon ugyanis rengetegen érkeztek a koncertekre: – Két kiemelkedően sűrű eseményt is elkönyvelhetünk az első napon: az első talán Kaczor Feri fellépése, a másik pedig a késő esti Manuel koncert volt.

De sokan voltak kíváncsiak a többi fellépőre is: örömmel érkezett például Kocsis Tibor, az Animal Cannibals Lovasberénybe, ahogy a Burnout és Dj Bory Roby is. Az időjárás pedig mindkét nap igen kellemes volt: mert noha szombaton reggel még esett az eső, mire a fesztivál beindult, már csak a nyári eső hűs frissességét hagyta maga után.

A második nap a hagyományőrző lovas találkozó rendezvényének adott otthont, melynek akadályversenyére tizenöt fogat érkezett. De volt vadászhajtás, íjászbemutató és gyerekeknek való búcsú is körhintával, ugrálóvárral, egyebekkel. Közben persze az is kiderült, mi is az a vadászhajtás: a normál hajtás időre megy és számolják, hány bóját ver le a versenyző – magyarázta egy helyi szakember. A vadászhajtásnál mindez nem számít: a lényeg, hogy minél gyorsabban végigmenjenek a versenyzők a pályán. Laikusokként ennyi magyarázat nekünk épp elég is volt, a lényeg azonban – a lovak és a csinosan öltözött hajtók csodálata – mindegyik versenyszámban megadatott a közönségnek.