Miként lett filmes?

– Gyerekkoromban a Szabadság téren, a tévészékház mellett fociztunk, amikor egy rendezőasszisztens hölgy kijött az épületből, és megkérdezte, ki tud közöttünk jól beszélni. Kipróbált bennünket, és valahogyan rám esett a választása, így egy utószinkronban kellett közreműködnöm. Azt kellett elmondanom, hogy „arra a falra majd klassz plakátokat tegyél, jó?” Ennyi volt az én óriá­si szerepem, de az egésznek a légköre megfogott, ráadásul a szüleim gyakran elvittek moziba magukkal, akár korhatárosokra is, ezért korán elbűvöltek a filmek. Aztán a főiskola mellett egy színházban hangtechnikusként dolgoztam, idővel jól megismertem a fantasztikus színészkirálynőket és -királyokat, akikkel együtt dolgozhattam.

A sokak közül kik jutnak most eszébe abból az időszakból?

– Szegény Haumann Péter, aki a napokban halt meg: dolgoztam Az öltöztető című darabban, amire mostanában sokat hivatkoznak, amikor róla írnak. De említhetném Tolnay Klárit, Mensáros Lászlót vagy Sztankay Istvánt, Piros Ildikót is. Ezek a kapcsolatok a későbbiekben jól kamatoztak nekem. Végigjártam a szamárlétrát, a Magyar Televízió drámai osztályán lettem rendezőasszisztens. Abban az időben ott annyi tévéfilmet készítettünk, ami ma már elképzelhetetlen, így amit addig tanultam, azt ott már élesben csinálhattam, és rengeteg mindent ki lehetett próbálni. Aztán jött a színház, és jöttek önálló munkák, az első sikeres dokumentumfilm. Így kezdődött.

Miről szólt az első saját filmje?

– A kábítószerezésről, még abban az időben, amikor a hivatalos politika Magyarországon azt állította, hogy márpedig nálunk ilyen nincs. Én tudtam, hogy ez nem így van. Aztán egyre érdekesebb feladatokba vágtam bele, például csináltam közös műsort Déry Jánossal és Kepes Andrással is. Készítettem vagy százötven sztárinterjút, közöttük világ­sztárokkal, például Antonio Banderasszal és Salma Hayekkel. Jó időszak volt, de közben mindig törekedtem másra, rádióztam, színházi adaptációkat csináltam, még céget is alapítottam, tévésorozatokat rendeztem.

Idővel a történelem felé fordult, egész estés dokumentumfilmet készített A régi fény ragyogjon címmel Zrínyi szigetvári helytállásáról. Ragyog még a régi fény?

– Remélem. Ötszáz fővel valósítottuk meg Zrínyi hőstettét, egyik munkatársam dokudrámának nevezte el. A filmet egyébként éppen a trianoni évforduló alkalmával hívták meg Debrecenbe egy konferenciára, ahol egy 15 perces rövidített változatát vetítik le június 3-án. Erre nagyon büszke vagyok, ez is mutatja, hogy nem dolgoztunk hiába, mert a mai napig aktuálisak azok a gondolatok, melyeket beleszőttünk a Zrínyi korában játszódó filmbe. Az a történet ugyanis nem csak arról szól, hogy 1566-ban mi történt.

Mi vagy ki adta az ötletet a Trianon-filmhez?

– A Kazinczy-díjas Szalóczy Pál, akinek a hangját még a metró hangszórójából is hallani, felhívott a Zrínyi-film bemutatója után azzal, hogy van egy ötlete. Ez 2020 márciu­sában volt, azért emlékszem erre pontosan, mert akkor is itt voltam Los Angelesben.

Most mi járatban Amerikában?

– Június 4-én a San Fernando Völgyi Református Egyház Bethlen-termében lesz trianoni emlékkoncert és megemlékezés, ahol Széles Tamás Los Angeles-i főkonzul köszönti majd az egybegyűlteket, majd Papp Gyula rocklegenda és Sárdy Barbara énekesnő koncertje következik. Utána levetítik a Generációk közt című koncertfilmemet, amely Papp Gyula életéről szól.

Gerebics Sándor munka közben. Most már nagyon várja a Trianon-film befejezését, de finanszírozási gondjai támadtak

Térjünk vissza Szalóczy Pál ötletére. Mi volt az?

– Arra gondolt, csináljunk filmet Apponyi Albert beszédéből, amit a gróf 1920. január 16-án mondott el a párizsi külügyminisztériumban, ahová a vesztes hatalmak közül csak Magyarországot hívták meg. Miután ennek nem volt eredeti hangfelvétele, Szalóczy Pál felvette a saját hangján, és megmutatta nekem. Ezen elkezdtünk felpörögni, közben kitört a pandémia, de mi nem adtuk fel, és eljutottunk odáig, hogy eldöntöttük: csinálunk belőle egy dokumentum játékfilmet. Ebben azt szeretnénk megmutatni, hogy még egy annyira vert helyzetben is, ami bekövetkezett, voltak olyan erős egyéniségek, mint Apponyi gróf, Teleki és Bethlen. Akik megpróbálták a lehetetlent, és valamilyen szinten Magyarországot képviselve felvették a kesztyűt, és megpróbáltak tenni azért, hogy a győztes hatalmak ne úgy járjanak el velünk, ahogy el akartak járni.

Miért az a film címe, hogy Carte rouge, azaz Vörös térkép?

– Teleki gróf rájött arra, hogy kellene egy térképet szerkeszteni, ami azt mutatja be, hogy a magyarság miként, milyen arányban helyezkedik el egy adott régióban. Ekkor ők már tulajdonképpen elkéstek ezzel, mert a románok a második térképüknél tartottak, amelynek tartalma szöges ellentétben állt a magyarok térképével. Ennek ellenére Teleki nem adta fel, és elkezdett a kor legjobb szakembereivel dolgozni. Így jutott el odáig, hogy 1920 januárjában ezzel a térképpel felszerelkezve Apponyi Albertet maga mellé állította. Aki a korszak egyik legelismertebb politikusa, közszereplője volt, akiről még az ellenségei is tisztelettel beszéltek: megnyerték, hogy vezesse a delegációt. A párizsi külügyminisztériumban jött el az a pillanat, amikor a Vörös térképet elővették. Egy pillanatra úgy tűnik, hogy nem is eredménytelenül, mert Lloyd George angol miniszterelnök azt mondta, uram, amit most előadott nekünk, az teljesen más, mint amit nekünk eddig mondtak. Még az olasz miniszterelnök is így nyilatkozott. Egy pillanatra akkor úgy tűnt, szerencséje lehet a magyar delegációnak, és megfontolásra kerül az igazság, de mint tudjuk, nem így történt. Clemenceau-ék át tudták verekedni az akaratukat, és még e két neves politikust is le tudták győzni.

Mit akartak bemutatni a filmmel, ezzel a történettel?

– Azt, mekkora szükség van arra, hogy legyenek olyan emberek, olyan magyarok, akik nem adják fel, és tényleg az utolsó percig megpróbálnak tenni valamit. Zrínyinek és társainak a halála rövid távon valóban tragédia és veszteség volt, hosszú távon mégis lettek eredményei, ezt már tudják a történészek. Trianon esetében is ez a helyzet. Nagyon jól tudjuk, hogy nemzeti tragé­diát okozott, mégis voltak olyan pontjai, amelyekkel, ha nem is győztünk, de eredményeket értünk el.

Milyen eredményekre gondol?

– Tulajdonképpen, ha nem is nagy területeket, de bizonyos országrészeket vissza tudott kapni Magyarország, és látta a világ, hogy egy dacos és erős nemzettel áll szemben. Tudjuk, a történelem során nagyon sok megpróbáltatásunk volt, ahol ez a dac és az erő kevésnek bizonyult, de mi ilyenek vagyunk, megpróbálunk küzdeni az utolsó pillanatig. Egyébként most sem teszünk másképpen, például a migrációs kérdésben, és sorolhatnám tovább.

Mi a film mának szóló üzenete?

– Voltak olyan karakán államférfiak, akik megpróbálták megértetni, hogy a trianoni egy igazságtalan és aljas döntés. És ez eljutott bizonyos fülekhez, és láttuk, hogy utána Magyarország másként lett kezelve, mintha ezt nem tettük volna meg. Persze soha nem tudjuk már meg, mi lett volna akkor, ha mindenbe szó nélkül beletörődünk. Valószínűleg minden sokkal rosszabbul alakul, de a kitartás, és mindaz, amit magunkénak vallunk ma is, nagyon fontos a nemzet élete szempontjából. A mai magyar kormány is ezt képviseli, mert van gerince, és kiáll az igazáért. Mindig lesznek támadások és kisebb-nagyobb veszteségek, de beletörődnünk nem szabad, mert akkor még rosszabb következik. Magyarország a kiállásával ma is figyelmet követel magának. Ez pedig a múltbéli történetekből, a múltbéli hősök példájából építkezik, akik nem akartak hősök lenni: csupán hazafiak voltak.