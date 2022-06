Hatalmas felhőszakadással és viharral búcsúzott a Múzeumok éjszakája még 2019-ben. Az országos szinten már 20 éves eseményt akkor elmosta az eső Fehérváron, aztán 2020-ban és tavaly is elmaradt a pandémia miatt. Most, június 25-én újra megtartja a város, illetve a hozzá kapcsolódó, társult szervezetek sora a 14. Múzeumok éjszakáját. Az erről szóló sajtótájékoztatót, ahogy a kezdetek óta mindig, most is a püspökségen tartották, ahol megtudtuk, hogy a kiállítóhelyek többsége 17 órakor nyit és éjfélkor zár, de a Fő utcán a Rendház egészen éjjel kettőig várja a látogatókat.

A sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta: – A kezdetek óta huszonhét szervezet vesz részt a szervezésben és több mint 50 ezer látogatónak szereztünk maradandó, kulturális élményt. A pandémia alatt sem tétlenkedtünk, ennek köszönhetően sok felújítás történt és több új kiállítás is megnyitotta kapuit, és most már ezek is látogathatóak lesznek. A megyés püspök beszámolójából kiderült, hogy idén az Ukrajnából Magyarországra menekült gyermekek múzeumlátogatását támogatják. A minimum 500 forintos karszalaggal egyébként mind a 20 helyszín látogatható, sőt, a nosztalgiabuszra is fel lehet vele ülni. Most mintegy 10 szervezet fogott össze, hogy ismét megörvendeztessék a múzeumok szerelmeseit.

Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy a közös szervezés a kulcsszó, hiszen a közösség összefogásával valósul meg egy igazi közösségi élmény. A különleges időpont lehetőséget és teret ad a találkozásokra, arról nem is beszélve, hogy a felújított kiállítóterek már önmagukban megérdemlik a figyelmet. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy ebben az évben a felújítási munkálatok miatt nem lesz látogatható a városháza. Igaz Krisztina, az SZKKK szakmai igazgatója bevallotta, hogy az összes programot, ami az érdeklődőkre vár, gyakorlatilag képtelenség felsorolni.

Közel száz izgalmas esemény, köztük rendhagyó tárlatvezetés, minikoncert, gyógynövény-bemutató követi egymást egészen éjfélig, és ehhez a Tourinform-irodában is lehet majd karszalagot vásárolni. Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója kiemelte, hogy a programok jelentős részét Székesfehérvár finanszírozza és, hogy a jótékonysági eseményen befolyó összegeket csak az egyházmegye képes megfelelően kezelni. Többek között látogatható lesz majd valamennyi városi és egyházi múzeum, illetve gyűjtemény, de veterán autók sorakoznak majd a Városház téren. Kis esti muzsika lesz este kilenckor a Duo Redwhite előadásában az Aranybullánál és Múzeumi vigasság kezdődik 18.30-kor az Órajátéknál.