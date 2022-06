A kvircedli igazából egy ünnepi sütemény és a 18. század elején Mórra betelepülő németség hozta magával. A receptet – gyakran a készítéséhez használt téglalap alakú, fából készült formával együtt – aztán generációkon keresztül adták tovább. Kvircedli elsősorban karácsonykor, szilveszterkor, farsangkor, Márton-napkor és természetesen lakodalmakon került az asztalra. És lehet, hogy kerül most is, hiszen a háromnapos rendezvény szombatján főzőés sütőversenyt is tartanak.

Június 17-én, pénteken 16 órakor kiállításmegnyitóval veszi kezdetét a fesztivál a művelődési házban. 19 órától Zenés estet tartanak a kemencénél, a sokak által várt retró diszkó 21 órakor kezdődik a sátorban. Szombaton délelőtt sportvetélkedőkkel, közös aerobickal és logikai játszóházzal várják a közönséget a sportpályán és a piac területén. A habparty 12.30 órakor kezdődik.

A fesztivál hivatalos megnyitóját 14 órakor tartják, ezt követően Buch Tibor, Horváth Elemér „Emi” és Horváth Péter lép fel. 15.35 órától a helyi csoportoké a színpad, melyet 16 órakor Peller Anna fellépése követ. 17.45 órától ismét a helyi csoportoké a főszerep, ekkor lép fel többek között a Forgatós Néptáncegyüttes. 18.45 órakor érkezik Vastag Csaba és zenekara, 21 órától pedig hajnalig tartó sváb bál zárja a napot.

Vasárnapra is „jut a jóból”. Délelőtt 10 órától légvárral és népi fajátékokkal várják a gyerekeket. A Party Túra Zenekar koncertje 14.10 órakor kezdődik, 15.15 órától a Dejavu tánccsoport előadása, majd argentintangó-bemutató következik. Korda György és Balázs Klári 16 órakor ad koncertet, 17.35 órakor a Brasstime zenekar lép fel és végül a sátorban 19 órától bállal zárják a fesztivált.