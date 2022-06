A Délibáb Népdalkör Örökségünk, hagyatékunk műsora színesítette a napokban megnyílt kiállítás megnyitóját. A rendezvényt Diószegi Anna alpolgármester nyitotta meg, és Simon G. Katától hallhatott a közönség rövid bemutatkozást. A soponyai általános iskola 3. osztályos kisdiákja, Várkonyi Nimród – aki egyben a festőszakkör egyik tagja – mondott verset.

A gyönyörű festmények Simon G. Kata, Cserhát Art-díjas festőművész és a helyi festőszakkör „tanulóinak” tehetségét mutatják meg a nézelődőknek. A Soponyán élő és tevékenykedő művészek nagy örömmel és büszkeséggel mutatják meg tudásukat és eredményeiket.

Szűcs Istvánné csuhéműves, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület tagja szinte mindent meg tud formázni a természetes alapanyagból, ami rendkívül jól szemlélteti a látogatók előtt, milyen találékonyak és ügyesek voltak elődeink, hiszen a használati tárgyaktól a dísztárgyakig mindent el lehet készíteni ebből az anyagból.

Sokféle alkotási stílus és alapanyag vonul fel a soponyai művelődési házban a napokban megnyílt tárlato

Forrás: Szervezők

Az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub kézimunkacsoportja munkáinak széles tárháza is megtekinthető, amely a Lelkünk pillanatai címet viseli. Szebbnél szebb terítők, hímzések, falvédők sokasága került ki kezeik közül. A könyvtárban jelenleg egyébként Macikuckó című kiállítás is látható.

Az alkotók lapunknak elmondták, alkotásaikkal másokat is szeretnének ösztönözni, azt megmutatni, hogy soha nem késő alkotni és a hagyományt továbbvinni, továbbadni.

Munkáik két héten keresztül várják a látogatókat.