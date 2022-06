A könyvtár egyik kiemelt programja lesz a régi hagyományt felelevenítő Könyvheti piknik a Bartók téren június 11-én, szombaton 10–17 óráig. Itt a könyvvásár mellett délelőtt lesz például interaktív irodalmi foglalkozás Dávid Ádám íróval, délután Váczi Márk történész mutatja be A Fekete Sas Fogadó és Kávéház évszázadai című kötetet, dedikálnak helyi szerzők, fellép a Teleki Diákszínpad, a Vörösmarty Kuckó csoport, indul irodalmi séta Magony Imre vezetésével. A részletes program a vmk.hu honlapon tekinthető meg. A tagkönyvtárakban ugyancsak színvonalas találkozók lesznek, csupán néhány a teljesség igénye nélkül: június 8-án a Pedagógiai Szakkönyvtárban Kertész Róbert Tibor vegán ironman mutatja be könyvét, június 9-én, csütörtökön a Budai úti Tagkönyvtárban Herczeg Katalin illusztrációiból nyílik kiállítás, aznap a Zsolt utcában Bakos Gyöngyi íróval lesz író-olvasó találkozó, június 10-én szintén a Budai úton vendégeskedik Spiró György író, szombaton pedig az olvasóteremben Grecsó Krisztián írót hallhatjuk, láthatjuk. Az Aranybulla Könyvtár is kapcsolódik a Könyvhéthez: szerdán az Aranyat érő beszélgetések című sorozatban Vakler Lajos szerkesztő-riporter Fehérvári beszélgetések című könyvsorozatáról lesz szó, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárba pedig csütörtökön Cserna-Szabó András író érkezik. Ám a Study könyvesbolt is szervez: csütörtökön Szálinger Balázs költővel lesz találkozó. A Vörösmarty Társaság szintén kapcsolódik: június 11-én 13–19 óráig, 12-én 10–14 óráig a Fehérvári Civil Központ előtti téren várják az olvasókat dedikálásokkal, árusítással, gyerekprogramokkal. Alelnökük, P. Maklári Éva Kapuk című új kötetét pedig szerdán mutatják be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.