John Newman, Regard és Riton után újabb nemzetközi sztárt jelentettek be az fesztivál szervezői. Az amerikai hiphop és R&B énekes Akon július 16-án lép fel az EFOTT nagyszínpadán.

Akon nevéhez olyan sikerek fűződnek, mint a Locked Up, a Lonely, a Smack That vagy az I Wanna Love You. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Eminem, Snoop Dogg vagy David Guetta. Több millió lemezt adott el világszerte, ötször jelölték Grammy díjra és az első szóló előadó a világon, aki egyszerre foglalta el a Billboard Hot 100 első és második helyét.

A Fesztivál két kültéri színpaddal és két arénával is várja a vendégeket, melyeken a nemzetközi fellépőkön túl idén is felvonultatja a magyar zenekarok többségét. Így a Wellhello, a Halott Pénz, a ByeAlex és a Slepp, a Bagossy Brothers Company mellett T. Danny és BSW is várja közönségét a sukorói rendezvényen. Mindezeken túl számtalan zenei színpaddal készülnek a kiállítók is (pl. Radio1 stage, Hajógyár), így a populáris és a klubzene stílusa mellett a retro, az alternatív, az RnB, de még a jazz kedvelői is megtalálják a számukra kedves bulihelyszínt.

Az EFOTT vendégei biztosan nem fognak nélkülözni a zenei műfajokban.