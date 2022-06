A vasárnapi versenyre három megyéből és a fővárosból összesen tíz produkció jelentkezett. Dalkörök, zenekarok és szólisták is megmérettették magukat. Az eseményen a csoportok vezetői a minősítő oklevélen túl a szakmai testülettel is konzultálhattak, így további munkájukhoz, fejlődésükhöz is útmutatást kaphattak.

Országos arannyal díjazták a Kisfaludi Búzavirág Dalkör (Székesfehérvár-Kisfalud) produkcióját. Felkészítő, vezető: Bakkné Farkas Beatrix és Csordás István Népdalcsokor: Tolna megyei népdalok és Mezőföldi dallamok.

Térségi kiváló díjat vehetett át a Vadrózsa Citerazenekar Ősiből. Felkészítő, vezető: Báthory Tamás és bakonyi népdalokat adtak elő.

Szintén térségi kiváló díjat kapott a Dercevirág Népzenei Énekegyüttes Budakesziről. Felkészítőjük és vezetőjük Somogyiné Tassi Valériavolt. Hévízgyörki népdalokkal készültek.

Térségi dicsérete díjat kapott a Kökényvirág Népdalkör Nyirádról. Felkészítő és vezető Szilágyi Franciska. Zalai és Sárközi népdalokat adtak elő.

Térségi kiváló díjjal jutalmazták Sigmond Zselyke Zsófiát Budakesziről, aki Ördöngösfüzesi népdalokat énekelt. Felkészítője Somogyiné Tassi Valéria volt.

Térségi kiváló díjat kapott a kisapostagi Lilaakác dalkör, felkészítőjük Juhász Enikő volt és Palóc csokorral készültek.

Szintén térségi kiváló díjal térhetett haza az Aranydaru Népdalkör Nagyvenyimről, akik vasárnapi népdalokat adtak elő. Felkészítő-vezetőjük Németh Irma volt.

A Pesthidegkúti Német Dalkör tisérségi kiváló díjat vehetett át Budapestről. Felkészítőjük és vezetőjük Sill Gábor és Frankáné Tauner Erika voltak. Pesthidegkúti sváb népdal csokorral érkeztek.

A szakmai zsűri tagjai voltak: Juhász Katalin népdalénekes, néprajzkutató, Fazekasné Domak Anikó népzenepedagógus, néprajzkutató és Kneifel Imre népzenész, tanár, karnagy.