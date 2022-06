Az iskola 2021-ben kezdődött, Élő Költők Társasága című sorozatában már sok neves kortárs magyar író tette tiszteletét, köszönhetően a Lánczos és a Szépírók Társasága közös, „Be(P)Art” projektjének. A Táska Rádió helyiségében rendezett rendhagyó irodalomórákon a középiskolások betekintést nyerhetnek abba, hogyan dolgoznak a szerzők, műfajokkal ismerkedhetnek meg, illetve akár maguk is kérdezővé válhatnak. Így legutóbb a 11.-es Cieleszky Kata kérdezte Mécs Annát, amellett, hogy a két másik házigazda, Schneider Beáta és Miklós Gábor magyartanár is mikrofont ragadott. (Maga a tizenéves közönség most inkább aktívan figyelt, de akár ők is hozzászólhatnak…) A 2018-ban a Gyerekzár című novelláskötetéért Margó-díjat kapott Mécs Anna nagyon közvetlen hangon, barátságosan beszélt a 2020-ban megjelent, Kapcsolati hiba című, szintén rövidebb prózákat tartalmazó könyvéről. Ebben főleg a technika gyors változása, a modernizálódó világ miatt kialakult jelenségekből kiinduló szövegeket olvashatunk, olykor ironikus, groteszkbe hajló humorral. Az előzményekről megtudtuk: Anna a Könyves Magazinban írt tárcasorozatot szerkesztője, Valuska László felkérésre, és ő szorgalmazta akkor, hogy az írásokat a technológiai változások életünkre tett hatása kösse össze.

Az író ezután főként egy-egy hétköznapivá vált jelenségből (például zenét hallgatva rollerező nő, online pszichoterápia stb.) vagy valamilyen ehhez kapcsolódó ötletből indult ki, valamint a generációs különbségek is megjelennek. Van szöveg, ami a klímaválsághoz kötődve mutat be abszurd helyzetet – Anna itt például elmondta: elég szélsőséges kép él benne a jövőről, az emberek egymás közötti kapcsolatának változásáról, az érzelmi kifejezés egyszerűsödéséről, torzulásáról. Igaz, a világ folyamatosan alakul, és ez pozitívumokkal is jár, akár megoldás is alakulhat a jelen komoly problémáira. Szó esett arról, hogyan lehet, és érdemes-e modernizálni az idősebb korosztályt, akikkel szemben nekünk, fiatalabbaknak is elfogadóbbnak kell lennünk. Mivel Annát a tudomány is érdekli, illetve matematika–magyar tanári szakon szerzett diplomát, ezért az írás mellett sokáig foglalkozott reál tudománnyal, ám mára a mérleg nyelve egyértelműen a humán terület felé billent. Jelenleg szövegíróként dolgozik egy cégnek, emellett, szabad idejében írja szépirodalmi jellegű munkáit. A következő, hamarosan várható könyvön már elkezdett dolgozni: édesapjáról, az 1956-os forradalomban részt vett, jelenleg 89 éves Mécs Imréről ír, aki összesen hat évig volt börtönben. Az ő életét, ’56-os tevékenységét szeretné feldolgozni, ám mindezt főleg az utód, a lány szemszögéből, a múltra visszatekintve. Sokat járt levéltárba kutatni, bírósági jegyzőkönyveket, ügynökjelentéseket nézett át, és édesapjával is sokszor folytatott külön interjúkat, a Covid idején még online is (lám, erre is jó például a technológiai változás).

Az író amolyan dokumentumregényt tervez, amellyel akár a mai tizen- és huszonéves generációhoz is közelebb tudja vinni a forradalom időszakát és az utána következő éveket.