Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke köszöntötte a megnyitó vendégeit, és örömét fejezte ki, hogy újra tehetséges, fiatal alkotók munkái láthatók a helyszínen, a sorban már harmadjára.

A vizsgaidőszak miatt a diá­kok sajnos nem lehettek jelen munkáik kiállításának megnyitó ünnepségén.

– Kicsit úgy állunk itt, mintha a tanáriban beszélnénk róluk – vette át a szót Pintér Balázs, a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola tanára.

– A kiállított képek az iskola végzős diákjainak felvételis csoportjának munkáiból készült válogatások – tudtuk meg B. Hegedűs Pirostól, a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola grafika–festészet tanárától, aki a saját rajzművészi és tanári tapasztalatait használja a gyerekek tanítása során. A végzős diákok felvételi előkészítéséért volt felelős a diákok utolsó évében. – Ez a kiállítás a szépségről szól, és arról a tudásról, amit mi le tudunk tenni az asztalra, de kifejezetten a felvételi követelményeknek a figyelembevételével, csendéletek, portrék, aktok elkészítésével. Nevezhetjük úgy is, hogy Best of Hang-Szín-Tér-­kiállítás – tette hozzá.

Az alkotók jelen pillanatban a vizsgákra és a felvételikre készülnek. A festő- és grafikusnövendékek munkái egyediek és modernek egyben.