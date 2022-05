Kapnikbánya, Turc, Herzsabánya, Marokkó – ezen lelőhelyekről is érkeztek kiállított darabok a Székesfehérvári Ásványbarátok körének legújabb tárlatára, melynek ezúttal a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont. Természetesen nem kellett minden kiállított kincsért átlépni az országhatárt, így bőven találunk a vitrinekben hazai, sőt megyei lelőhelyekről érkezett darabokat is.

– Ahogy a Kárpát-medencében is sok helyen lelkes csapat gyűjti az ásványokat, úgy Fejér megyében is. A Fejér megyei ásványgyűjtő kör jobbára a környékbeli bányákban szokott gyűjteni, például Kőszárhegyen, Gánton, de lehetőségünk van sokszor bezárt vagy még működő bányákban való gyűjtésre. Az ásványgyűjtés igazi érdekessége, hogy valamilyen szinten megőrizhetjük az utókornak ezeket az értékeket. – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Sturcz László, a Székesfehérvári Ásványbarátok Körének vezetője, aki arról is beszélt, igény szerint szívesen kiállítják gyűjteményeik becses darabjait, így történt ez most is.

– A kiállítást azzal a céllal szerveztük, hogy minél többen megismerjék az ásványok, kőzetek világát. – vette át a szót Bujpál Péter, az Ásványbarátok Körének oszlopos tagja. – Szeretnénk, hogy akik erre járnak, megismerjék, hogy milyen színes világ van a talpunk alatt.