Mayer Orsolya Németh László-díjas néptánctanár tíz éve kezdte el Bicskén megszervezni és tanítani Csillagszeműek néven néptánccsoportját. A többség két-három évesen tette meg Orsolya útmutatása alapján az első lépéseket, még az édesanyák támogatásával. A legkisebbeket külön is tanította, ám a Timár-módszer lényege a különböző korosztályok együttes táncos jelenléte, ahogy régen, falun, az életben volt. Amit ma hagyományőrzésnek nevezünk, az 80-100 éve szórakozás, időtöltés, ünneplés, a fiatalok életének része volt. Bár kétségtelenül nem nyújtottak ilyen látványos színpadi élményt, mint a Csillagszeműek jubileumi előadása. Orsolya koreografál is, a legnagyobb néptáncegyüttesek fellépései is felérnek a legmagasabb szintű színházi előadásokéihoz. Táncszínház.

– A cél az, hogy a fiatalok örömmel és felszabadultan, vagyis szabadon is táncoljanak – mondja Mayer Orsolya a nagy sikerű előadás után. A kerek évfordulón jelentették be, hogy nevet változtatnak, Mayer Néptáncműhelyként folytatják tevékenységüket. Az elszakadás a Timár Sándor és felesége, Böske által 1993-ban alapított Csillagszeműek hálózattól az önállósulás jegyében történik, több versenyen indulhatnak így ezután. Orsolya családjában soha semmi népi hagyomány nem volt, tízévesen, egy nyári táborban látott először néptáncosokat, s azonnal kérte szüleit, keressenek neki szakkört, csoportot, bármit. A varázslat elragadta. Elvégezte a Magyar Táncművészeti Főiskolát, kiváló táncos és szakember, elkötelezett, szép nő, a néptáncos gyerekek példaképe.

A gálán köszönetet mondott Bálint Istvánné polgármester és Takács József művelődésiház-igazgató a sikeres oktatói munkájáért. A gyerekek, fiatalok átöltöznek a fergeteges gála után, csillognak a szemek. Magukra veszik a mindenki által hordott mai ruhadarabokat, de bevallják, szívesen átlényegülnek, amikor felöltik a hat szoknyát, bricsesznadrágot, bőrcsizmát.

Dinnyés Karina és Mayer Orsolya a fellépés előtt: lélekutazás is volt egyben az ünnepség, kicsik és nagyok együtt ropták a táncokat

Forrás: Vecsey Melinda

Életforma is a néptánc folyamatos művelése, a heti próbák, az ünnepi szereplések. Persze több a lány, de forognak a párok, mindenkinek kell fiúval, azaz legénnyel is járni a táncot! – Magyarok vagyunk, tanuljunk magyar néptáncot – mondja a Miskolcról származó Purcsel János édesapa. Történetük nem akármilyen: – Panelban laktunk, de népdalt, magyar nótát énekeltünk otthon – foglalja össze gyermekkori élményeit.

Bicskén alapított saját családot, Csanád és Botond fia táncolt tíz évig, a 19 éves nagyobbik a Fóti Népművészeti Gimnáziumban tanul. Botond ugyan mechatronikai képzésre jár, de a néptánc örökre fogva tartja lelkét, mondja. Húguk, a 14 éves Purcsel Cseperke csatlakozik hozzájuk a rajongásban, a bicskei Szent László Katolikus Általános Iskola végzőse, úgy énekel, mint egy angyal. – Jó a közösség, jó a mester – jelenti ki Csanád elismeréssel Orsolyáról, s próbáljuk megfogni a gála utáni láz hétköznapi lényegét. – Most megértettem, miért jó ez. Ma este mindent kitáncoltam magamból! – lelkesedik Cseperke. A szórakozás örömét taglalja Csanád is, tekintetében hajdani legényvirtus és komolyság. A tabajdi Darabos Dorka oly törékeny, akár egy virágszál, a népviseletet mintha csak ráöntötték volna, otthon mindenki boldog, hogy ő boldogan táncol.

Madarász Katalin tanárnő a csapat „fő anyukája”, gyermekei, Zalán, Kende és Hanga itt nőttek fel szinte. A bajnai Dinnyés Mária Bicskére hordta gyermekeit táncra, Karinát, Liliánát és Gergőt – a kisfiú most abbahagyja, mert édesapjával inkább a földeket, jószágokat választotta. Kifújták magukat, beszélgetnénk szívesen még órákat a felfokozott hangulatban, megunhatatlan a téma. Bejárjuk Nagy-Magyarországot röpke pillanatokra, ők körbetáncolták a színpadon, sorolják. Galgamenti, sárközi, rábaközi, dél-alföldi, kalotaszegi, mezőségi… Kicsik, nagyok együtt ropták. – Ma én vagyok az országban a legboldogabb tánctanár – suttogja Orsolya.