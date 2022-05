– A verseny irodalomhoz kötődött, így Szabó Magdáról és József Attiláról készült illusztrációval jelentkeztem – kezdi beszámolóját Salih Dilán. – Többféle művészeti kategóriában lehetett indulni (festészet, zene, irodalom, színművészet és filmművészet). Már általános iskolában is nagyon nagy érdeklődést keltett fel bennem az irodalom, és 2017-ben elkezdtem írni verseket. 2018-ban írt versem egy pályázaton be is jutott és közlésre is került. Erős mezőny volt, hiszen több száz pályázó indult. Az irodalom iránti szeretetem azóta is megmaradt és szerettem volna, ha a nagyszerű magyar költőink és íróink továbbra is élnének a tudatunkban és a mostani generációk figyelmét is felhívni a múltunkra. Ebből kifolyólag szeretek portrét festeni és illusztrációt készíteni költőkről és írókról. Erre a versenyre Szabó Magda és József Attila verséhez készült illusztrációval jelentkeztem, a mezőny természetesen nem könnyű, hiszen országos versenyről van szó, ennek ellenére első helyezést értem el.

A különdíjas alkotás

Forrás: Salih Dilán

A különdíjas helyezéséről így nyilatkozott a fiatal művésznő:

– Tekintettel az ukrán helyzetre, korábban a Facebookon indult egy adománygyűjtés az ukrán menekültek részére, amelyet elolvasva nem volt számomra kérdés, hogy segítsek-e. A kiírásnak megfelelően, amire éppen szükség volt, bevittem a központba. Belegondolva abba, hogy egy nap megvan mindenük, amiért megdolgoztak és megteremtettek, másnap meg semmijük sem marad, szívfacsaró. Úgy gondolom, bárki kerülhet ilyen helyzetbe és nagyon örülök, hogy segíthettem. Ezzel kezdődött. Később, szintén egy weboldalon láttam meg egy kiírást egy székesfehérvári alapítványtól, mely minden korosztálynak szólt, többféle művészeti ágazati alkotással lehetett jelentkezni. Az aukcióra felajánlott alkotásokból befolyó összeget az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére fordítják. Számomra nem volt kérdés, hogy indulok-e. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy segítsünk azokon, akik bajba jutottak. Egykor nekik is megvolt mindenük, élték a hétköznapjaikat, mint mi. Hirtelen oda lett mindenük. Nehéz lehet nekik most. Ha belegondolunk: a gyermekeknek már nincsen az az óvoda, ahova jártak együtt, nincsen az az iskola, ahova eddig jártak együtt és legfőképp el kellett hagyni az anyaföldjüket. A felnőtteknek nincsenek meg a munkahelyeik, lakhelyeik, és ismerőseiktől, szeretteiktől el kellett szakadniuk. Városunk összefogott és rengeteget segített és segít az ukrán menekülteknek, ami nagyon szép és nemes dolog ebben a helyzetben.