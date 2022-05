A magyarországi hagyományokban is jelentős esemény az Orbán-nap. Ha a fagyot megússza a szőlő, a gazdák hálát adnak Szent Orbánnak.

Ezt tették tegnap délután gánti és zámolyi szőlősgazdák is, akik a rövid szertartást követően borral locsolták le a 2017-ben állított, fából faragott Orbán-szobrot az Urak szőlejének egyik pincéjénél, ahol mintegy kéttucatnyian gyűltek össze az esemény alkalmából. A szertartást öt éve minden évben megtartják, és minden évben máshonnan hívnak papot erre. Járt már a hegyen többek között Mórocz Tamás bodajki helyettes esperes, címzetes apát is.

A szertartást követően a szőlőhegyi társaság kötetlen beszélgetéssel és borozgatással múlatta az időt, az asszonyok idén is készítettek egy kis harapnivalót, és persze sós sütemények is kerültek a bor mellé.

A régi időjárási megfigyelések szerint, ha Orbán-napon esik, rossz lesz a termés, az ősz is esős lesz. Hogy vajon idén milyen őszünk lesz, nem egyértelmű, mert a szerdai egész napos szép idő után este eső áztatta a zámolyi szőlőhegyet.