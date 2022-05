A Miskahuszár szobra ma már kerítéssel óvott turisztikai látványosság, ahová mégis bárki bármikor bejuthat. Az ide vezető utat is leaszfaltozták az elmúlt évben, így elmondható: mostanra könnyen megközelíthető, látványos kirándulópont és történelmi helyszín is lett egyben a Bogár-halom. A Miskahuszár szobrának már az építési fázisairól folyamatosan beszámolt a Fejér Megyei Hírlap, ahogy arról is, milyen körülmények közepette készült el. Megírtuk például, hogy története 2006-ban kezdődött, amikor Vlaszák Mihályban megfogalmazódott a gondolat, hogy meg kellene építeni a világ legnagyobb ólomkatonáját. Ebben segítette őt Rohonczi István és Vas János is. A 12 és fél méter magas szobor elkészítésének fő célja az volt, hogy a gyerekek számára látványos és izgalmas módon mutassák be a magyar történelem egyik fontos eseményét, illetve a huszárság hagyományát, a hazaszeretet egy újfajta – turisztikai-kulturális – szemszögből való éltetését. A történelmi ragaszkodás erősítését szolgáló szobor végül 2017-ben készült el, és került helyére a Bogár-halmon, Vlaszák saját cégének finanszírozásában. Azóta azonban gyakorlati fejlesztés nem történt a helyszínen, pedig tervek mindig is voltak…

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Egy éve vette át ezért eredeti tulajdonosától, Vlaszák Mihálytól a Miskahuszár szobrát a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. Az elmúlt időszakban számos változás történt a területen, ám a valódi álmok még mindig megvalósításra várnak. A látogatóközpont létrehozása, melyet már Vlaszák is látott lelki szemei előtt a szobor mellett, az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata lesz – ezt már Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnökasszonya fogalmazta meg. A trikolór megvilágítással ellátott központ látványterveit ugyanis a Népfőiskola készíttette el és fogja megvalósítani. A Miskahuszár köré szervezendő események pedig a Honvédő Miskahuszár Alapítvány feladatkörébe tartoznak, melynek elnöke Görög István nyugalmazott ezredes, a pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetője. 2022-ben az Év Emlékhelyévé választott park vezetőjének komoly tervei vannak ugyanis a Miskahuszárral:

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– A feladat az, hogy nemes cselekedeteket rendeljünk a Miskahuszár mellé. A közeljövő tervei között szerepel éppen ezért számos olyan esemény, amelynek jó helyszíne lehetne a Miskahuszár Pákozdon. Az 1848-49-es szabadságharc egyik legfontosabb csatája volt a pákozd-sukorói, éppen ezért a 2023-as évben ünneplendő 175. évforduló szerves részét kell, hogy képezze ez a helyszín is – fogalmazott az Alapítvány elnöke, leszögezve, hogy a szobor köré főleg a kisgyermekes családok számára terveznek programokat megvalósítani a jövőben. A pákozdi Katonai Emlékpark (KEMPP) vérkeringésébe és egyéb vezetett, tematikus turisztikai túrákba is bekapcsolódik a Miskahuszár, az ezzel kapcsolatos lehetőségek az idei évben körvonalazódnak. – Terveink között szerepel a Miskahuszárral kapcsolatos pályázatok kiírása, de látjuk már fesztiválok és hagyományőrző rendezvények helyszíneként is. Reményeink szerint olyan programok helyszíne és központi figurája lesz a Miskahuszár, amely sok gyerekkel szeretteti meg a jövőben a magyar történelmet – mondta az elnök.