Március óta rendszeresen várja a jazzkedvelő közönséget a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. A Fürdő sori épületben az elmúlt hónapokban az Ávéd-Fenyvesi-Gyárfás trió, az Elek István Quartet és a Vörös Tamás Project koncertjének lehetett részese a közönség, május 27-én pedig a Kiss Attila Band érkezik a tópartra. A zenekar alapítója, Kiss Attila jazzgitárosként többször járt New Yorkban, az ott szerzett tapasztalatai saját zenei világában is megjelennek. Az együttes 2008-ban alakult, ezzel egy időben jelentkeztek a Jazzy Dalversenyre is. Azóta ezt többször megismételték, rendszeresen szép sikerrel szerepeltek a versenyen. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dús dallamvilágú, olykor groove-os repertoár a zenekarvezető szerzeményeiből áll. A zenekar tagjai: Kiss Attila (gitár), Zsemlye Sándor (alt szaxofon), Csanyi Zoltán (zongora, keyboards), Vermes Gábor (basszusgitár), Vermes László (dobok). Az esemény a Köszönjük, Magyarország! programnak köszönhetően valósul meg.