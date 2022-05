Az első negyvenöt percben Nagy Péter, az Antigoné című előadás rendezője állt ki a résztvevők elé. Az alkalom e része közönségtalálkozóként is értelmezhető, amint az kiderült, a jelenlévők több, mint fele látta már az év elején bemutatott előadást. Nagy Péter kifejezte, amiképpen az Antigoné szereplői, úgy mindannyian szembenéztünk már súlyos problémákkal, s az élet rendje, hogy ez megismétlődjék.

Még ha azok a problémák nem is olyan sűrűek, mint a drámában. A darab arról beszél, mi történik akkor, ha az élet tengelyt akaszt, ha egy megoldhatatlannak tűnő problémával szembesít. Ugyanakkor, mutatott rá a nyilvánvalóra Nagy Péter, most is van a világon valami hasonló, ami az ókori tragédiában előidézte a szörnyűségeket. A drámában egy testvér-, egy polgárháború vége után kezdődik a cselekmény… – Amikor a szomszédban háború dúl, minden kérdőjelből felkiáltójel lesz.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház közönsége most az Ukrajnában maradt gyerekeken is segíthet – ez pedig már a teistehetsz.unicef.hu oldalon olvasható, azon az aloldalon, amely a Vörösmarty Színház adománygyűjtéshez való csatlakozásáról ír. A pénteki foglalkozás szusszanásnyi szünet után Gál Nóra és Darabos Diána, az UNICEF Magyarország munkatársai által tartott lelki egészségórájával folytatódott. A traumák feldolgozási lehetőségéről beszélgettek a diákokkal.