A Szabad Színház kiváló előadói ezúttal egy új bemutatóval készültek a nézőknek, A hetvenkedő katona című komédiát Nagy Judit rendezte. A kelták és gladiátorok vérszomjas bemutatóitól több apuka is harci lázba jött, s lándzsával, kis fakardokkal álltak csemetéik mellé, példát mutatva.

A nap folyamán átadták a Zichy-pincét, melyben a Szent István Király Múzeum fehérvári Rendházának kőtárából származó faragványokat tekinthetik meg az érdeklődők. A földdel betakart, hűvösen tartott kiállítóteremben olyan mérföldköveket, sírköveket láthatunk, melyeket Fejér megye területén találtak a régészek.

Talán az esősnek beharangozott időjárás lehetett az oka, hogy eleinte kevesen érkeztek, de ahogy a nap egyre inkább előbújt, úgy népesedett be Gorsium parkja is kíváncsi totyogósokkal, harcias gyerkőcökkel és lelkes felnőttekkel, akik fáradhatatlanul rótták azokat az utakat, melyeket már előttük 2000 évvel is tapostak egykor.