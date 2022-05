Alkotói pályázatot hirdetett a Pilinszky-emlékév kapcsán a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola, s ennek eredményhirdetését a költészet napján tartották Kápolnásnyéken. Nimród Gellért második helyen végzett fekete-fehér fényképével, melyet május végéig láthatunk a Halász Gedeon Eseményközpont falán. A helyezés kapcsán beszélgettünk az ifjú fotós terveiről, céljairól.

- Egy szakmai órán mentünk ki egy helyre portrézni, amikor egy elhagyatott vasúti átjárón haladtunk át, amelyre lehullottak a levelek. Csak azt beszéltük meg Mounier Noémivel, a felkészítő tanárommal, hogy milyen legyen a kép kompozíciója. Pilinszky Stigma című versében adott volt a részlet: Átlépve házad küszöbét útnak eredsz a csöndbe, nem tudva merre és miért, hogy áldni fogsz vagy ölsz-e? - úgy éreztem, hogy a kanyar, a fotó ezeket a sorokat jelképezi, így, fekete-fehérben.

Fotó: Gránitz Nimród Gellért

Kifejezetten erre a pályázatra készítetted a képet?

- Nem, előbb elkészült már. A pályázatra sok helyről jelentkeztek, Pécsről, Kaposvárról, Kisvárdáról is, ezért is vagyok boldog és büszke, hogy itt szerepelhetek. A második pályázatom, amire beválogattak.

Ha lekerül innen, mi lesz a kép sorsa? Hazaviszed?

- Noémi kérte, hogy ha lehet, szeretné kirakni az iskolában.

Te vagy a családban az egyedüli, aki fotóz? Van még valaki, aki művészi hajlamokkal rendelkezik?

- Nem, senki más nincs.

Gyerekkorod óta érdekelt a fotózás?

- A képek, a képalkotás igen, de a fotózást csak három éve kezdtem.

A Gorsium Gimnáziumba jársz, kifejezetten a fotószakra készültél?

- Amikor megtudtam, hogy van a Gorsiumban fotós szak, akkor már célirányosan ide készültem, nem is jelentkeztem máshová.

Szeretnél is ezzel foglalkozni majd?

- Igen.

Mit ad számodra a fotózás?

- Nyugalmat. Ha elmegyek fotózni, akkor kikapcsolok, és csak a fotózás van. Közelebb tudom hozni magamhoz a természetet.

Tehát leginkább természetfotókat készítesz?

- Igen, viszont most elkezdtem elmenni a portré, riport irányába is, hiszen ezeket tanuljuk most az iskolában, valamint szeretnék majd a sportfotózással is foglalkozni.

Hogy néz ki nálatok egy nap az iskolában?

- Van olyan napunk, amikor van egy elméleti, utána két gyakorlati óra, előbbin megbeszéljük, hogy mit milyen beállításokkal, fényekkel csinálunk, majd gyakorlaton elkészítjük a képet, és erre kapunk jegyet is. Kicsit olyan, mintha szakmai vizsgánk lenne, magyarázni kell, hogy mit miért alkalmazunk.

Ha az órai feladatokon kívül csinálsz egy képet, kielemzitek azt az órán?

- Noémi szívesen látja, és megbeszéljük, tanácsokat ad, és legközelebb már arra is figyelek egy kép készítésénél. Nagyon sokat segít nekem, érdeklődő, nyitott és lelkes, az egész csoportot fel tudja rázni.

Ha kimész valahová, és látsz egy neked tetsző tájat, hogy állsz neki megörökíteni?

- Igazából csak arra kell figyelni, hogy vízszintes legyen, és ne legyen benne térhajlítás.

És egy portrénál mire kell figyelni?

- Leginkább arra, hogy az arc minden részlete éles legyen, az arc, a hajvég, a szeme is.

Fotó: Gránitz Nimród Gellért

Mindig van nálad gép?

- Igen, ha tehetem, az esetek 90%-ban nálam van a gépem.

Telefonnal szoktál fotózni?

- Nem. Nem, megszoktam a gépet.

Amiket a mai telefonok tudnak, lassan vannak olyan szinten, mint a gépek? Érdemes szerinted telefonnal fotózni?

- Mindegyik más, mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A telefont azért nem szeretem, mert minimális szinten meg van kötve a kezem, míg egy fényképezőgépnél nem. Nincs annyi beállítás egy telefonon. Bízom benne, hogy sosem lesznek olyan szinten a telefonok, mint a fényképezőgépek, mert nem készítenek hozzájuk alkatrészeket, akkor a fényképezőgépeknek nem lesz már értelme.

Milyen géppel dolgozol?

- Egy Canon 2000D-vel fotózok, tükörreflexes gép és van egy objektívparkom is. Azért szeretem, mert kényelmes, minden kézre áll a beállításokban, jobb mechanikája van számomra, mint a Nikonnak.

Ha szeretnék nekiállni fotózni, milyen tippeket adnál? Hogyan érdemes kezdeni?

- Nyilván nem egy csúcsgéppel kell nekiállni, kell egy kis egyszerűbb, amivel megtanulod a beállításokat, és szépen lassan elkezded felépíteni, aszerint, hogy mire van szükséged. Ha már megszoktad a beállításokat, akkor kezdj el manuálisan fotózni, legalább félautomata géppel.

Volt olyan, hogy szülinapodra objektívet kértél? Az egész család tudja, hogy nálad ebben kell gondolkodni?

- Igen, így van.

Fotó: Gránitz Nimród Gellért

Ezen kívül van-e valami, ami érdekel téged?

- Tíz éve focizok, innen is jött, hogy a sportfotózás érdekel.

Bár még messze van, de továbbtanuláson gondolkodtál már?

- Ha egyetemre megyek, az maximum a testnevelési egyetem lenne. A Gorsiumban a fotós szak négy plusz egyéves, tehát az érettségi után ad egy szakmát, művészeti és médiafotográfus leszek.

Vajon hol válik el, hogy focista leszel vagy fotós?

- Ez szerintem hamar el fog dőlni, most nagyon úgy érzem, hogy inkább fotós szeretnék lenni.

Ettől még hobbinak megmaradhat a foci.

- Persze.

Említetted, hogy épp Mosonmagyaróvárról jöttetek haza, mesélsz arról, hogy mit csinálsz ott?

- Egy értékfeltáró programon jártam, a Lakitelek Népfőiskola kollégiumában voltunk nagyjából ötvenen, 39 településen jártunk, a falvak rejtett kincseit, épített örökségeit dokumentáltuk fotókkal. Kifejezetten Győr-Moson-Sopron megyében zajlott. Mint fotós lettem felkérve.