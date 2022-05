A Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében került sor a több szervezet, intézmény és az önkormányzat együttműködésében megvalósult rendezvényre.



A 2021-ben, 87 éves korában elhunyt Kalász Márton meghatározó alakja volt az elmúlt évtizedek magyar irodalmának. Egyebek mellett volt a Vigilia című lap főmunkatársa és szerkesztőbizottsági tagja, a Jelenkor című lap szerkesztőbizottságának tagja, hat évig a Magyar Írószövetség elnöke, s a fehérváriak szempontjából is lényeges momentumként az 1988-ban újjáalakult Vörösmarty Társaság elnöke 1991-ig.



Ám egyéb fehérvári kötődés is van, amelyet Horváth Adrienn igazgatóhelyettes említett köszöntőjében: Kalász Márton ugyanis olvasója és dolgozója is volt egy időben a Vörösmarty Könyvtárnak. Éppen ezért olvasott fel ezúttal a költő korábbi, vendégkönyvbe tett megjegyzései közül.



Az emlékülés levezető elnöke, Sebők Melinda irodalomtörténész felelevenítette, hogy személyesen is volt alkalma találkozni Kalász Mártonnal.



Az első előadó, L. Simon László költő, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója ugyancsak személyes vizekre evezett, mivel a Kalászhoz fűződő huszonöt éves barátsága fontosabb állomásait idézte fel. Az elején megjegyezte: van sejtése arról, hol lesz a költő helye később az irodalmi kánonban, ám mivel nem irodalomtörténész, ezért nem akar semmit előrevetíteni.

Beszélt azonban Kalász személyiségének azon vonásairól, amelyek a számára fontosak, és amelyek szerepet játszottak abban, hogy az ő saját írói pályája úgy alakult, ahogy.

L. Simon felidézte Kalász Márton Magyar Írószövetségben töltött elnöki időszakát, és azt, hogy több éven keresztül együtt dolgoztak, valamint szó esett a szövetségen belüli, 2000-es években lezajlott politikai küzdelmekről is.



Bakonyi István irodalomtörténész ezután Kalász Márton és a '70-es évek címmel tartott előadást, Bartusz-Dobosi László író, szerkesztő, a Kalász-monográfia szerzője a költő hitét állította a középpontba, Zsille Gábor költő, író, szerkesztő pedig Kalász utolsó verseiről beszélt.