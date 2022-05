– Úgy tudom, korábban nem volt ilyen jellegű egyesülete a falunak, bár mindig akadt, aki megszervezte az ünnepeket vagy a jeles alkalmakat, csak éppen nem egyesületi keretek között. A szüreti felvonulást például régen lelkes helyi fiatalok, később több mint tíz éven keresztül a helyi nép­tánc­csoport csinálta – mondta az egyesület elnöke, Asboth Melinda, aki 2019-ben Vízler Bernadett-tel és Bíró Kittivel úgy gondolta, visszatérnek a régi iszkaszentgyörgyi hagyományokhoz, és a szüreti felvonulást úgy szervezik meg, ahogy az ő gyerekkorukban szokás volt: önkénteseket toboroztak a falu több utcáját is érintő szüreti felvonulás szereplőinek alakítására, illetve közülük kerültek ki a táncosok is, akik az Iszkaszentgyörgyön régen ilyenkor viselt csárdás ruhát öltötték magukra.

A szüreti felvonulást sikerült eben a formában tavaly­előtt és tavaly is megtartani. Végül azért, hogy a jövőben ne csak az önkormányzat anyagi támogatására kelljen a hagyományőrző rendezvényeknek támaszkodniuk, de pályázni is tudjanak, illetve megkaphassák a személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékát, úgy döntöttek, egyesületet alapítanak. A tagok száma jelenleg 16, de az egyesület nyitott további tagok felvételére, sőt várja is a jelentkezőket!

– Egyesületként a májfaállítás volt az első rendezvényünk, illetve május 1-jén tartottunk egy kisebb családi napot is a focipályán. A következő, amire várjuk a szentgyörgyieket, pedig a június 11-én esedékes máj­fa-kitáncoltatás lesz, amire már falun kívülről is van érdeklődés. Az eseményre biztosítunk sörpadokat és asztalokat, viszont batyubálos jelleggel tartjuk. A kitáncolás 18.30 órakor kezdődik, aztán utcabállal folytatjuk. Ezen az eseményen már lesz kint egy adománygyűjtő doboz is, amelybe az egyesület támogatására szánt felajánlásokat várjuk – árulta el az elnök, aki arról is beszélt, hogy hosszú távon szeretnék az események sorát bővíteni, ám sok minden múlik az anyagi lehetőségeiken. Új egyesületként egyelőre nem pályázhatnak, erre az opcióra még várniuk kell. Arra is készülnek, hogy idős helyiekkel beszélgessenek arról, pontosan milyen ünnepeket tartottak régen a faluban. – Vannak például, akik azt mondják, létezett a mohai tikverőzéshez hasonló esemény Iszkaszentgyörgyön is, míg mások szerint ilyen sosem volt. Ezt is ki kellene például deríteni. De ez még időbe telik, hiszen friss egyesületként nagyon sok tenni-, és tanulnivalónk van – tette hozzá Asboth Melinda.

Az idei évben októberben zárul az egyesület által rendezett programok sora azzal a szüreti felvonulással, amelyet már háromszor szerveztek meg, és amelyre idén is várják a vállalkozó szellemű, táncos lábú szentgyörgyieket.