Újra többnapos települési rendezvényt szervez a városvezetés Aba Napok néven. Az önkormányzat idén régi-új alapokra helyezi a nagy hagyománynak örvendő eseményt, a koncepcióhoz igazodik a szlogen is: vissza a kezdetekhez. – Olyan rendezvényt szeretnénk szervezni, amilyenek az ős-Aba Napok voltak. Ezeket még a településen élők és a közösségeik maguknak és a településnek szervezték. Abának most arra van szüksége, hogy a településen élők között erősödjön a kapcsolat, hogy újra beinduljon a közösségi élet.

Annak idején is erről szólt az első néhány települési nap: elsősorban az abaiak, belsőbárándiak, bodakajtoriak és az ő barátaik, ismerőseik voltak a résztvevői és így a főszereplői is az eseményeknek – fogalmazott tájékoztatójában az idei célkitűzésekről az önkormányzat. A koncepcióval együtt az időpont is változik, újra az abai búcsú idején gyűlhet össze a település apraja-nagyja. Habár a részletes programterv kidolgozása még folyamatban van, az már biztos, hogy a közösségépítést célzó rendezvényre június 10–12-én kerül sor. Ami már tudható: a pénteki nap délutánján élőzenés koncert és diszkó várja a helybélieket, míg másnap a közösségek, a családok, a sport és a kultúra lesznek az esemény középpontjában.

Ez egyfajta „pótgyereknap” is lesz, a fiatalabb korosztálynak szóló programok is ezekre a napokra koncentrálódnak majd. A rendezvény zárónapján a hagyományos egyházi esemény mellett kirakodóvásár, retró búcsú, körhinta és céllövölde várja a kikapcsolódásra vágyókat. Ahhoz, hogy a közösségi esemény újra régi fényében pompázzon és a lehető legtöbben találjanak olyan programot, amelyre szívesen kilátogatnak, elengedhetetlen a közös gondolkodás. Az önkormányzat örömmel várja a helyi közösségek ötleteit, javaslatait.

– A települési intézményeket – óvoda, művészeti iskola, általános iskola, gimnázium – már megkerestük, bízunk benne, hogy bemutatkoznak az Abán tanuló gyerekek különböző produkciókkal az eseményen – mondta a polgármester, aki egyúttal arra kéri a helyi vállalkozókat, magánszemélyeket: lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal is segítsék az esemény megszervezését.