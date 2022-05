A koronavírus-járvány a programra is rányomta a bélyegét, sok hónap kimaradt, ennek ellenére úgy üdvözölték egymást a tapasztalt kalandorok, mintha csak a minap ültek volna össze legutóbb.

Csóka Judit meseterapeuta ezúttal Izrael világába kalauzolta el az érdeklődőket, akik között voltak “újoncok” is. Majd két tucat ember gyűlt össze, hogy együtt ismerhessék meg az ország kultúráját irodalmán és ételein keresztül. A foglalkozás elején Judit kisebb hangszereket osztott ki, majd akusztikus gitárt ragadott és angyali hangon énekelni kezdett egy gyerekdalt, héber nyelven. A jelenlévők nem csak a hangszerekkel, de hangjukkal is becsatlakoztak, miután megismerték a dallamot és a kiejtést. Az izraeli irodalom legmeghatározóbb alakjairól ugyanúgy hallhattak, mint a kortárs művészekről, majd megkóstolták az ország jellemzőbb mártogatósait, süteményeit, amelyet saját maguk készítettek el. Az esemény teljes mértékben interaktív volt, még közös táncolásra is sor került.

Végül, egy tanulságos mesével ért véget a foglalkozás, amit aztán a jelenlévők töviről hegyire kielemeztek, megosztották saját gondolataikat. A legközelebbi alkalomra június 27-én kerül sor, s hogy melyik országot fedezik fel? Jöjjenek el és járjanak utána!