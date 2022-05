A Magyar Klasszikus Zene Napja programsorozatot 2021-ben indította útjára a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a 2016-ban elhunyt Liszt Ferenc- és kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész, karmester és zeneszerző, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar muzsikusa, Kocsis Zoltán emléke előtt tisztelegve. A kezdeményezéshez azonnal csatlakozott az ország számos zenekara és oktatási intézménye, közöttük az Alba Regia Szimfonikus Zenekar is. Az együttes tavalyi hangversenyét sajnos csak az online-térben követhették a zenebarátok, a koronavírus-járvány csendesedésével azonban az idei koncertre már közönség előtt kerülhetett sor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében.

Az együttes tartalmas műsort kínált az érdeklődőknek: „Pár-beszéd” címet kapott hangversenyük programjában kortárs zeneszerzők művei léptek diskurzusba a 20. század immár klasszikusnak számító mestere, a 140 esztendővel ezelőtt született Kodály Zoltán kompozícióival. Közreműködött Dobi János harsonaművész, az est dirigense az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, Dobszay Péter Junior Prima-díjas karmester volt.

A nyitó szám, Eötvös Péter 2014-ben keletkezett, 2016-ban átdolgozott „Dialog mit Mozart – Da Capo für Orchester” című darabja – címének megfelelően – a zeneszerző által kiválasztott Mozart-töredékekkel folytatott izgalmas párbeszédet. A rendkívül komplex partitúra színvonalas megszólaltatásában főszerep jutott a dirigálás művészetének magasiskoláját reprezentáló Dobszay Péternek, aki látványos virtuozitással irányította muzsikusait. Az est másik kortárs darabja Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs zenei vezetőjének From Do to Do című harsonaversenye volt, amely ősbemutatóként csendült fel Dobi János szólójával. (A hangverseny előtt a szerzővel e sorok írója beszélgetett a kompozíciós munka műhelytitkairól.) Új művéről így vall a komponista: „Kompozícióm nem hagyományos felépítésű versenymű. A szóló és zenekari szakaszok nem folytatnak párbeszédet egymással, inkább a harsona monologizál, már-már balladisztikusan mesél a körülötte folyamatosan alakuló zenekari szövet segítségével.” Az alapvetően pentaton hangrendszerre épülő darab dramaturgiáját elsősorban a különböző hangzásrétegek találkozása mozgatja, a szólószólam (amelyben a harsona megszólaltatásának szinte minden lehetősége felvonul) azonban alkalmat ad az előadónak néhány expresszív mozzanat kibontására is. Dobi János látható alázattal és szakmai igényességgel vállalta a neki ajánlott versenymű magánszólamának tolmácsolását: a premier joggal aratott szép sikert.

A Kodály-művek programra tűzését egyértelműen a felfedezés vágya mozgatta: egyik sem tartozik az életmű leggyakrabban játszott darabjai közé. Dobszay Péter illúziót keltően keltette életre az impresszionista zene hatásáról tanúskodó fiatalkori remek, a Nyári este pasztellszíneit, és izzó temperamentummal, a zenekart magával ragadva vezette a verbunkos hagyományát idéző Marosszéki táncok robusztus előadását. A közönség vastapssal köszönte meg a szép estét a művészeknek, amellyel kapcsolatban hiányérzetünk csak egy szempontból lehetett: ez a koncert bizony teljesen telt házat érdemelt volna!