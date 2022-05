A vadonatúj színházi találkozó célja, hogy betekintést nyújtson a sokszínű magyar színházi kultúrába. A fesztivált hagyományteremtő szándékkal indítja útjára a Mozaik Művészegyesület és az Aktor Produkció, mégpedig azért, hogy megkísérelje betölteni azt az űrt, amit a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) megszűnése jelent a színházi szférának.

A fellépő társulatok között olyan vidéki, fővárosi és határon túli alkotóműhelyek szerepelnek, mint a Maladype Színház, a Káva, a 6SZÍN, a Veres 1 Színház, a szegedi Pinceszínház (az aradi Kamaraszínházzal közösen), a Gózon Gyula Kamaraszínház, a Dollár Papa Gyermekei, a Gólem Színház, az Aktor Produkció, az Orlai Produkció és a K2 Színház. A közönség a kápolnásnyéki színpadon láthatja mások mellett Egri Márta, Földes Eszter, Gryllus Dorka, Benedek Miklós, Gálvölgyi János, Jászberényi Gábor, Kálid Artúr, Ördög Tamás, Rába Roland, Simon Kornél és Vecsei H. Miklós színművészeket. A kultúra barátai a színházi műfajok széles skálájáról válogathatnak, hiszen szerepel a programban résztvevői, alternatív és koncertszínház, valamint vígjáték, musical és gyerekszínház is. Több helyszínén is lesznek előadások: a Halász-kastély rendezvénytermében és kertjében, illetve a Halász Gedeon Eseményközpont Halász-termében és Vörösmarty-termében is.

A szervezők – Szűcs Gábor, Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, a POSZT korábbi fesztiváligazgatója és Gáspár András színművész, rendező, író, a POSZT korábbi programvezetője – elképzelései között szerepel, hogy a jövőben újabb és újabb helyszíneken valósítsák meg a mindig egyre bővebb programot kínáló országos színházi találkozót. – Hiánypótló eseményt szervezünk. Együttműködő partnereinkkel azon leszünk, hogy évről évre bővülő programunkkal olyan platformot teremtsünk, ahol minőségi, független alkotóműhelyeket tudunk elhozni a közönségnek – nyilatkozta Gáspár András, aki fesztiváligazgatóként azon dolgozik, hogy a Mozaik Országos Színházi Találkozó a független színházaknak, alkotóműhelyeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget.

A szervezők megfogalmazása szerint a változatos és sokféle színházi kifejezésforma úgy találkozik egymással, és úgy állnak össze egy fel­emelő élményt nyújtó egésszé a kápolnásnyéki színházi találkozón, mint egy mozaik színes darabkái – nos, innen a névválasztás.