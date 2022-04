Pénteken 20 órától a Rockport együttes zenél. Sőt mi több, előzenekaruk is lesz, akik nem mások, mint a One Second tagjai. Majd a fergeteges hangulatot 22 órától a Dreamvoice Event garantálja. Mindez a Vitéz Szabó István Művelődési Házban kerül megrendezésre.