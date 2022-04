Csütörtökön mezei futóversenyt szerveztek, ahogy szoktak minden évben ilyenkor. Nemcsak helyi gyerekek, hanem a szomszédos települések futói is rajthoz álltak. A pálmák javát a szilasiak otthon tartották. Több korcsoportban indították el a futamokat, az óvodásoktól kezdve. A leküzdendő távokat is kor szerint mérték, egyenes arányban felfelé.

A pénteki napon az egész falura kiterjedő fejtörő akadályversenyt szerveztek a tanárok a diákoknak, de ezt elmosta az eső. No, nem egészen, hiszen a feladatlapokat így is kitöltötték az osztályközösségek. A reggel egyébként egy megemlékező műsorral indult, Németh Lászlóról szólt ez is. A két hatodik osztály adott elő műsort, majd megkoszorúzták az író mellszobrát az iskola emeletén.

– Németh László élete és munkássága, a falu nevezetességei, hírességei voltak a feladatok fókuszában – árulta el lapunknak Zrínyi Márta pedagógus, az egyik hatodik osztály osztályfőnöke.

Keresztrejtvényt és totót is összeállítottak a tanárok Németh László életéből, munkásságból. Egy mókás, szeleburdi közmondásokról szóló feladat is volt a többi között.

Amint azt Zrínyi Ilona elmondta, Németh László erősen kötődött Mezőszilashoz, a falu hangulata több prózáját is inspirálta. – Nem itt született, hanem Nagybányán, de Mezőszilast választotta szülőfalujának; ez a választott szülőfaluja. A nagyszülei éltek itt, illetve itt született az édesapja – mondta a pedagógus. – A mostani könyvtár épülete volt az ő házuk. Németh László minden szünidejét ott töltötte.

Az író halála előtt egy évvel járt utoljára a községben, amikor is megnyitotta a nagyszülői házban kialakított könyvtárat. Emlékét szívesen őrzik a helybeliek.