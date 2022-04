Minden diák szereti, amikor rendes tanítás helyett csak rövidített órák vannak, az iskola pedig egy kicsit átalakul, felborul a megszokott rend és olyan programokon lehet részt venni az intézmény falain belül, amelyekre máskor nincs lehetőség. Nos, így vannak ezzel a héten a Zentai Úti Általános Iskola diákjai is, akik nagy izgalommal készültek a pénteken, a Köfém Művelődési Házban tartott nyitórendezvényre. Igaz ugyan, hogy a korábbi Zentais Hét most csak három napra rövidült, ám a programok így is színesek, sokrétűek és megmozgatják az iskola teljes diákságát.



Hétfő délelőtt Fehér Zsuzsanna tanárnő felkészítésében a 8. osztályosok vezetésével a költészet napjára emlékeztek az udvaron kicsik és nagyok. Az ünnepség első részén az ilyenkor szinte „kötelezően felmondandó tananyag” mellett a felsősök együtt énekeltek, az évfolyamuknak megfelelő, színes baseballsapkákat viselő alsósok pedig körbetáncolták a fákat. Az esemény zárómomentumaként felkerültek az iskola kerítésére azok a héten készült, különböző színű papírszívek, amelyekre mindenki ráírhatta kedvenc versét, vagy abból egy rövidebb részletet.



A nap folytatásaként Bolygókalandra várták a diákokat, majd délután bolhapiacot tartottak. A keddi nap fő attrakciója a tornateremben felépített utazó planetárium lesz, amelyben kisebb csoportokban az összes diák közelebbről is megismerheti az Univerzum bolygóit és bejárhatja a Naprendszert. Szerdán diákönkormányzati napot tartanak, mielőtt megkezdődik a sokak által várt tavaszi szünet.