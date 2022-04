Minden kérdésünkre választ kaptunk, s amit megtudtunk, jó. Reméljük, nem lesznek további akadályok. Előbb kérdéseinket tárjuk olvasóink elé, majd a válaszokat. Azért nem használunk interjúformát, mert a kérdésekre nem sorrendben, hanem a szöveg összefüggéseiben kaptuk meg a válaszokat.

A következő kérdéseket tettük fel:

1. Milyen ok, okok miatt nem valósult meg a Pelikán Udvar kapujának a Vörösmarty Színház által beharangozott felújítása?

2. Az erre a célra felajánlott pénzadomány rendelkezésre áll még? Esetleg a Pelikán Fészek egyéb felújítását szolgálta? Mennyi adomány folyt be?

3. Milyen felújítások történtek meg az elmúlt időszakban a Pelikán Fészekben?

4. Milyen felújítások várhatóak a jövőben a Pelikán Fészekben?

Íme, Szikora János színház­igazgató válaszai, egyben:

– A Pelikán Udvar kapujának a felújítása nem állt le, csak elhalasztódott. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a pénz­adományok összegyűjtését követően megindult a tervezés. Elkészültek a felújítás látványtervei, és ezeket a látványterveket engedélyeztetni kellett. Az engedélyeztetésekért felelős személyeknek nem tetszettek ezek a látványtervek. Úgyhogy egy hosszú bürokratikus huzavona kezdődött – elsősorban esztétikai természetű vita a kapu felújításáról –, illetve arról konkrétan, hogyan nézzen ki ez a kapu. És mire a konszenzus megszületett a tervezők és az engedélyeztetésért felelős személyek között, addigra kitört a Covid. A Covid miatt minden állt, egy dolog azonban nem. És ez egy jó hír. Az Alba Regia Teátrum Alapítvány a Vörösmarty Színházért által kezdeményezett adománygyűjtés során összegyűlt mintegy 1,5 millió forintból elkészült a kapualj díszítésére szánt nagyméretű freskó, illetve három pirogránit szobor. Ezek közül az egyik Petőfi Sándort ábrázolja, a másik kettő pedig kettő arc, amelyeket a tervezők a kapu díszítésére szántak. Az egyik egy jókedvű piknikus arc, ez a figura szimbolizálja azt a jókedvet, azt a jóérzést, amelyet a színház nyújtani képes, a másik egy tragikusabb ábrázat, utalva a színházi élmények tragikus hatására.

A Vörösmarty Színház Kossuth utcai játszóhelye szebb bejáratot érdemel, most úgy tűnik, ez őszre lehet valóság

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Sajnálatos módon ez a három, pirogránitból elkészült szobor jelenleg az igazgatói irodámban várja, hogy a tervezett helyükre kerüljenek. A nagyméretű freskót viszont kiállítottuk a színház emeleti előcsarnokában, ez most is megtekinthető, aki a színházba jön, és feljön az emelet jobb oldalára, ott megcsodálhatja, egy nagyon-nagyon szép alkotás. Reményeink szerint azonban sem a freskó, sem ezek a szobrok nem lesznek sokáig itt, mert a Petőfi-évforduló kapcsán a kapu felújítása is új lendületet vett, az önkormányzat támogatásával együtt gyakorlatilag újraindult a tervezés időszaka, és pillanatnyilag az elképzelé­seink szerint őszre átadásra kerül a megújult Pelikán-kapu, sőt az egész bejárat is felújításon esik át.

– A felújítás mellett a Pelikán Fészek – mint játszóhely és ezentúl, mint a magyar színháztörténet egyik fontos része –, szeretnénk, hogyha méltó módon tudná üdvözölni a látogatókat, legyenek azok akár színházlátogatók, akár csak a városba látogató turisták. Éppen ezért bízunk abban, hogy mostantól kezdve majd a Pelikán-kapu is, és ezen belül pedig majd a Pelikán Fészek is célállomássá válhat a város turisztikai látványosságainak körében. Ahhoz, hogy ez így legyen, maga a Pelikán Fészek mint játszóhely jelentős felújításon ment keresztül a városnak köszönhetően. Ennek zömét és a legdrágábbat a közönség kevésbé érzékeli, csak áttételes módon, hiszen teljes hang- és hőszigetelést kapott a helyiség. Teljes felújításon esett át a padlózata, maga a nézőtér is. A nézőtér mostantól alkalmas olyan mobil tér kialakításra – ahogyan korábban a Kozák András Stúdiót is alkalmassá tettük –, hogy a nézőtér és a játéktér formáját különböző formációban alakíthassuk ki. Megújult, esztétikus külsővel várja a nézőket az előcsarnok és az emelet, a nézőtéren pedig új székek szolgálják a látogatók kényelmét. Az emeleten újra működik a büfé és a Pelikán Galériával együttműködésben az emeletre látogató közönséget alkalmi kiállítások is várják.

A Pelikán Fészek, a fehérvári színház játszóhelye, így a fenti szinten lévő fogadótér is belül már megújult, ezután jön a bejárat és a kapu felújítása

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Elképzeléseink szerint az ily módon felújított előcsarnok nemcsak a szünetekben szolgálja majd ki a nézőközönséget, hanem kiváló alkalmat nyújt előadásokat követő beszélgetésekre, meetingekre, beavató, színházi beszélgetésekre, vagy egyszerűen képzőművészeti beszélgetésekre, író-olvasó találkozókra. Számtalan lehetőség kínálkozik tehát a megújult Pelikán Fészek kihasználására.

– Összefoglalva, azt ígérhetem, hogy az adományokból összegyűlt pénz méltó helyre került. Az adományozók nevét a Pelikán Fészek bejáratán meg is fogjuk örökíteni, hogy hirdesse az utókornak azoknak az adakozókedvű polgároknak a nevét, akik anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a színháztörténetileg becses hely méltó módon őrizze meg Petőfi és a korai színjátszás emlékét.