Az utóbbi időben egyre-másra szerveződnek a jobbnál jobb irodalmi és kulturális programok a természettudományokra is nagy hangsúlyt helyező iskolában. Amellett, hogy rendszeresek az ismert kortárs írókat bemutató rendhagyó magyarórák, színházba is viszik a diákokat, valamint az irodalom, az írás iránt érdeklődő tizenévesekkel is foglalkoznak a tehetséggondozás jegyében. Április 11-ére különleges programmal készültek: először és hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az iskola ifjú poétáinak a költőversenyt. Mindezt ráadásul különleges körítéssel, megteremtve a megfelelő, egyáltalán nem versengésre jellemző miliőt. Az iskola aulájában ugyanis kávéházi hangulatot csináltak, amelyben nagy szerepe volt a büfésnek, Jánosi Ibolyának, akihez mindig bátran lehet fordulni, ha valamilyen kellék, kiegészítő kellene egy műsorhoz, ünnepséghez. A 20. század eleji-közepi, nagy íróink által kedvelt kávéházi környezet megidézése – mutatós fogassal, újságolvasó kerettel, régi csészékkel, asztallal, székekkel – is sokakat vonzott az aulába. Itt adták elő szünetekben a 9–12. osztályok diákok a maguk által írt verseket, amelyekre dél előtt kellett leadni a szavazatokat.

A főszervezőtől, Miklós Gábor magyartanártól megtudtuk: végül heten vállalták a szereplést, a kilencedikes Takács Hanna pedig József Attila Születésnapomra cí­mű versét adta elő a program nyitányaként. A verselők mind lányok voltak, s mindannyian izgalommal készültek arra, hogy diáktársaik előtt mutatkozzanak meg. A legtöbb voksot végül Horváth Margit kapta, aki egy József Attila-átiratot is felolvasott. Az ifjú hölgy fejére Bordács Lajos címzetes igazgató helyezte föl a babérkoszorút, és ő adta át az emléklapot, a Poeta Cornelius-díjat is.

A költészet napi program most pont egybeesett az iskola egyik alapítójára való emlékezéssel, hiszen a Lánczosban minden évben megidézik a 2018-ban elhunyt Lovranits József emlékét.