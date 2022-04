Hét évvel ezelőtt, 2015 áprilisában csatlakozott először a ráckeresztúri könyvtári, információs és közösségi hely a Posztolj verset az utcára! című országos felhíváshoz. A szervezők, a Gittegylet.com csapata – miként a posztoljverset.hu honlapon írják – „világraszóló költészeti akciót” szeretnének minden évben létrehozni József Attila születésnapján, hogy legyen egy nap a magyar versé.

A ráckeresztúri könyvtár az épület melletti kerítésre tett ki jó pár verset, és a könyvtárosok nagy örömére ebben az évben az iskolások is bekapcsolódtak a programba: ők a suli kerítését díszítették költeményekkel. Ezek között szerepeltek olyanok, amiket a gyerekek írtak le, néhányan még külön illusztrációt is készítettek. A színjátszókörös diákok versmondással ünnepeltek tanítójuk, Drozdikné Nagy Ágnes Tünde vezetésével. A legtöbb költemény ebben az évben talán József Attilától olvasható a szabadtéri kiállításon, de Babits Mihály, Baka István, Bella István, Juhász Gyula, Weöres Sándor, Csukás István, Bereményi Géza, Nagy Bandó András egy-egy remeke is helyet kapott. Különösen értékes és töprengésre késztető Fodor Ákos Axióma című szösszenete, mely egy padon olvasható: „emberi művet / csak abbahagyni lehet: / befejezni nem”.