Régóta tervezik már, hogy M. Kiss Katalin, aranydiplomás kerámiatervező művész Ne féljetek! című kiállítása Székesfehérvárra érkezzen, de sajnos eddig a világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések ezt megakadályozták. Most viszont a megyeszékhelyen is megtekinthető a tárlat, az ünnepi köszöntők során pedig többször elhangzott, hogy talán nem is érkezhettek volna aktuálisabb időben a tárgyak Fehérvárra, mint most.

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök köszöntőjében úgy fogalmazott, a keresztény kultúra minden emberben ott él, és magával hozza azt a szeretetet, amivel összefogott az ország egy bajban lévő ország megsegítésére, amellyel kapcsolatban most félre kell tenni az esetleges sérelmeket, és az ott élő magyarság nehézségeit. – Amikor a kiállítással és a művésznő alkotásaival ismerkedtem, akkor eszembe jutott, hogy itt látjuk a teremtő Istent az alkotásain keresztül, amely ott van az ő keze által, amelyre rácsodálkozhatunk, amely ott van mindenben, és látjuk az isteni igét, a mondatokat, amelyek sokszor ott vannak ezeken az alkotásokon, amelyek ezzel hordozni kezdik Isten szavát és üzenetét – mondta köszöntőjében Spányi Antal.

Az ünnepélyes megnyitón Szász Zoltán, a Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora szolgált igével, melynek középpontjában a háború állt, de nem csak a jelenleg zajló fegyveres, hanem a bennünk zajló háborúk is.

A tárlatot Józsa Judit kerámiaszobrász nyitotta meg, aki kiemelte, sokatmondó a kiállítás címe, és a tárlatban a válasz is megtalálható arra, mitől ne féljünk. – Itt a Szent Korona Galériában meggyőződhetünk arról, hogy Katalin művészi munkája nem csak hivatás számára, hanem egyben küldetéssé vált, amelynek során a teremtő Isten szavait továbbítja számunkra – fogalmazott Józsa Judit.

M. Kiss Katalin köszönetét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kiállítás Székesfehérvárra érkezhetett, illetve, hogy itt több évtized munkáit láthatja csokorban ő is. Az alkotó április 13-án, szerdán 16.30 órakor személyesen tart tárlatvezetést a látogatóknak.