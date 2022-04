Ezekben a pillanatokban ért véget a sárkeresztesi művelődési házban az a kiállításmegnyitó, amelyet helyi hagyományőrző fiatalok szerveztek.

Vezetőjük, Magda Tivadar általános iskolásként is szerepelt a hírekben, hiszen már akkor is elévülhetetlen érdemeket szerzett a második világháborúval kapcsolatos tudás és kutatás területén.

A most megnyitott és csak ma, szombaton délután látható kiállításon Fejér megyéből származó háborús relikviák szerepelnek, köztük egy külön fegyverkiállítás is. A délutáni eseményt egy délelőtti emléktúra előzte meg, ahol a 40 résztvevőt nem tántorította el az erős szél, a zuhogó eső és az időnként kopogó jég sem. A katonai hagyományőrző fiatalok a túra és a közös ebéd után bemutatják ruháikat, felszereléseiket is a szép számú közönségnek.