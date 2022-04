Az ötlet Molnár Csaba Bertalan református lelkésztől ered, aki a Bodméri noirklubot is vezet majd. Nagy filmrajongó lévén úgy gondolta, érdemes bepillantani a filmművészetnek ebbe a szegmensébe. Holly­wood klasszikus film noir időszakát általában az 1940-es évek eleje és a késő 1950-es évek közé teszik. A filmklub ezen az időszakon túlnyúlva a neo noirnak nevezett alkotásokból is felvonultat majd néhányat, amelyek között 3 magyar film is helyet kapott. A bevezető előadások után olyan klasszikusokat lehet majd megnézni, mint Robert de Niro főszereplésével a Taxisofőr, Michael Keatonnel a Batman, vagy a 90-es évekből a Szigorúan bizalmas című amerikai krimi-dráma.

Az első vetítést április 15-én, nagypénteken 18 órakor tartják, a beszélgetést követően a 2016-ban készült A Feltámadott című amerikai, feliratos bibliai drámát vetítik a kultúrházban. A részvétel ingyenes.