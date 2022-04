A Mária Rádió a közéletből elsősorban értékes példákat szeretne felmutatni, mert tudja, hogy akkor lesz egészségesebb a társadalom, ha az igazat, a szépet és a jót hallja, látja és követi. A rádió önkéntesek munkájára épül. Számos lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók imával, önkéntes munkával vagy anyagi támogatással segítsék munkáját – mondta Behár Ferenc, a rádió egykori lelki atyja, amikor az adás elindult.

Móron a rádió 2012. május 1-jén kezdte meg adását. A stúdió felszentelésén megjelent Szabó Tamás, a rádió elnöke, Fenyves Péter, Mór polgármestere és Dúl Géza, a rádió akkori műsorigazgatója. A móri stúdió felszentelését Gerendai Sándor plébános, a rádió akkori lelki vezetője végezte. A feltételek igen szerények voltak, a lelkes kis csapat azonban elhivatott és bátor volt. A Móri Mária Rádió első lelkiatyája Száraz László plébános volt. Gerendai plébánost – püspök­atya döntése értelmében – egy új állomáshelyre helyezte, majd Ambrózi Tamás plébános követte, aki ma is a rádiónk lelki vezetője.

A munkatársak többsége hasonló munkát soha nem végzett, de az idő múlásával egyre inkább belelendültek. Engem neveztek ki főszerkesztőnek, döntő érvük az volt, hogy újságíró létemre mégiscsak közelebb állok a műsorkészítéshez, mint ők. Remélem, nem bánták meg döntésüket!

Az első feladat az volt, hogy kialakítsuk a műsorstruktúrát. Ezt követően megtalálni hozzá a megfelelő embereket. Ez sem volt egyszerű, de valahogy mégiscsak megoldódott a gondunk. A délutáni fő műsoridőben egy riport- és interjúblokkot készítettem. Az egy hétből öt napot a mikrofon mögött ültem. Ezt a tempót négy évig keményen „bevállaltam”. Aztán egy szép napon megszűnt a műsorom, s magamat nyugállományba helyeztem. A rádiótól azonban nem szakadtam el. Egy-egy riportot vagy tudósítást szívesen elkészítek ma is.

Apropó műsorok! Grüll Erzsike nyugalmazott védőnő rengeteget segített, de nem csak nekem, a fiataloknak is. Emlékszem, egy kiváló anyagot hozott az egyik óvodából. Nem tudtuk, mi legyen a címe. Tanakodtunk, aztán megszületett a cím: legyen „Gyermekkert”. Hosszú évekig ez volt a műsorának a címe. Grüll Erzsébet jelenleg az egyházi híreket szerkeszti, emellett műsorokat is készít. Ki ne felejtsem Rácz Lászlót, a stúdióvezetőnket, aki – a lehetőségekhez képest – biztosította a működéshez szükséges feltételeket. A stúdió bútorzatát is ő rendezte be. Ma sem tudom, honnan szerezte az asztalokat, székeket. Ruff Péter technikust is meg kell említenem. Furtenbacher Anna ugyancsak fontos posztot töltött be a rádiónknál. Az indulástól kezdve szervezte az imacsoportokat a rózsafüzér-­imádkozáshoz. Virág Péter hittanórákat tartott, de a műsorkészítésből is kivette részét.

A Móri Városi Televízió munkatársai a mai napig átadják műsoraikat, amiket adásainkban elhelyezhetünk. Schwarcz Alajost, a drága jó Lojzi bácsit én „csaltam” annak idején a rádiónkba, aki Mór Pro Urbe díjas helytörténésze.

Födi Gábor barátomat is meg kell említeni. Gábor Veszprémben él, az ottani Mária Rádió oszlopos tagja. Önzetlenül segít nekünk, hiszen ő szerkeszti – Veszprémből (!) – a móri műsorokat is.

Számtalan emlék köt nemcsak engem, de kollégáimat is a rádióhoz. El sem hiszem, hogy közben eltelt tíz év!