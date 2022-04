A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének elnöke idén lett volna 70. éves. A Csupor István: Műgyűjtők és fazekasok között címmel rendezett találkozó ennek az évfordulónak a kapcsán a csókakői temetőben kezdődött, ahol Mórocz Tamás atya megáldotta az újonnan elkészült síremléket. A résztvevők ezután a művelődési házban emlékeztek Csupor Istvánra, aki megkerülhetetlen alakja volt a magyar fazekas népi iparművészeti életnek és akinek nevéhez tanulmányok, könyvek és filmek is fűződnek.

– Igen nagy tudású, határozott ember volt, akit Zalaegerszegtől Sepsiszentgyörgyig mindenhol ismertek, és nemcsak szakemberként, de barátként is tisztelték, szerették. Mindig nyitott volt az ismeretekre, sokat járta az országot és a Kárpát-medencét. Én is szívesen dolgoztam vele, többek között munkásságának egyik legjelentősebb, ismeretterjesztő tudományos könyvében, amelyben erős képi anyagon keresztül mutatja be az Európában is egyedülálló hatalmas népi kerámiakultúrát – mondta róla Vörösváry Ferenc, szakíró, szerkesztő, aki fontosnak tartja ennek a fajta munkának a folytatását.

A program délután és vasárnap Csákváron folytatódott tovább, ahol a Kresz Mária Alapítvány 30. születésnapja kapcsán is tartottak előadásokat, beszélgetéseket, könyvbemutatókat.