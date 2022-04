Mondhatjuk, hogy ez a csütörtök az emlékezésé volt, hiszen aznap két, Székesfehérvár kulturális életében jelentős szerepet betöltő, a közelmúltban elhunyt művészhez kötődő esemény is volt. Míg a Maroshegyen ismét M. Tóth István festőművész munkásságának egy újabb szelete tárult föl (részletek alább), addig a belvárosban, a Pelikán Galériában a 2010-ben, 55 éves korában elhunyt Őri Tóth István fotográfusra, fényképészre emlékeztek, valamint bemutattak egy nagyon fontos kiadványt. Sokan őriznek személyes emlékeket Őri Tóth Istvánról, aki amolyan egyszemélyes kulturális „intézmény” volt a városban – derült ki a program egyik szervezője, a Szent István Király Múzeum ajánlójából (a másik szervező a Székesfehérvári Művészek Társasága). Nem meglepő tehát, hogy az Álom és élet című fotóalbum bemutatójára megtelt a kis Pelikán Galéria, ahol azonban így is nagyon családias hangulat uralkodott. A kiadványról Szűcs Erzsébet művészettörténész és a kiadó Klotz Miklós fotográfus beszélt részletesebben, de bevonták Csere Dávid tipográfust, tördelőt és a jelenlévőket is. Megtudhattuk, hogy az album anyagát Őri Tóth István szinte teljes egészében előkészítette, ám több mint tíz évet kellett várni a megjelenésre. Ez végül összefogásnak köszönhetően valósulhatott meg, és egyelőre száz példány készült. Szűcs Erzsébet emlékeztetett: a fotográfus képeiből utoljára tizenegy éve rendeztek kiállítást Álom és élet címmel. Az album izgalmasan szerkesztett lett, és ugyan a munkák nincsenek ciklusok köré csoportosítva, a művészettörténész mégis kiemelt néhány jellegzetességet.



A százötvenből az első, körülbelül ötven fotó itthoni és külföldi utazásokról tanúskodik, ezt követi több mint harminc székelyföldi kép, majd közel harminc fotóról tekintenek ránk vissza a közelmúlt (és a jelen) fehérvári kulturális életének ismert arcai, főleg férfiak, akik közül már sajnos többen nincsenek közöttünk. A kötetbe a képek mellett fontos, újságíróktól, íróktól, más alkotóktól származó, Őri Tóth­ról szóló szövegek kerültek be: az életrajzot például Arató Antal címzetes könyvtárigazgató foglalta össze. A bensőséges hangulatú megnyitó vendéglátással zárult, hiszen – mint elhangzott – a szeretett fotográfus és szervező ebben mindig nagyon jó volt…