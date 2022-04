– A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely 2017 februárjában alakult azzal a céllal, hogy olyan előadásokat hozzunk létre, amik a saját megelégedésünkön túl a közönséget is szórakoztatják, illetve értéket is teremtenek. Az előzménye ennek, hogy a nővéremmel Budapesten már volt egy saját társulatunk, és szerettük volna ezt itthon is folytatni. Tősgyökeres ercsiek vagyunk, s habár éltünk a fővárosban is, végül itt, helyben találtuk meg számításainkat. Drámapedagógia szakon végeztem, és színész II. képesítésem is van, ennek is köszönhető, hogy nagyon fontosnak tartom a színházat mint közvetítő közeget, illetve közösségi helyszínt – mesélt a Felvonási Tünetek létrejöttéről Murzsa Kata, a színjátszó műhely vezetője.

Összeállt hát a műkedvelők alkotta társulat, s habár a lehetőségek eleinte még korlátozottak voltak, az első premierre nem kellett túl sokat várni. – Első körben csak hölgyeket tudtunk megnyerni, ehhez mérten kellett darabot találnunk. Így hoztuk létre A nyolc nő című krimi-vígjáték egy változatát Álarcok címmel, ezt 2017. november 18-án mutattuk be Ercsiben – emlékezett Kata. A társulat összetétele természetesnek mondható módon változott az évek során, így ma már két úr, Mészáros Géza és Trepák László is erősíti a jelenleg tizenegy fős csapatot, melynek köszönhetően sokkal változatosabb előadásokat is színre vihetnek. – A csapat összetartó ereje, hogy mindannyian ercsiek vagy ercsi kötődésüket vagyunk, illetve fontosnak tartjuk, hogy a színházon, a színjátszáson keresztül bemutassuk a saját világunkat, és azt, ami minket megérint, és számunkra értéket jelent és teremt. Mindezt szeretnénk közönség elé vinni. Úgy látjuk, az évek alatt kialakult bázisközönség igazolja is a törekvéseinket. Az elmúlt öt évben igazi közösséggé váltunk, hiába a korábbi ismeretség, az elmúlt években még szorosabb lett a kapcsolatunk azon túl is, hogy összegyűlünk próbálni, igyekszünk művészi munkát folytatni és új darabokkal ismerkedni. Személyes barátságok szövődtek, támogatjuk egymást – mondta a csapatról a vezető, aki nővérével – aki szintén tagja a társulatnak – maga választja a soron következő darabot, s dolgozza át a szövegeket. – Igyekszünk minél változatosabb darabokat színre vinni.

Volt már egy klasszikusunk, a Csipketündér, ami Molnár Ferenc: Az Ibolya című színműve motívumainak felhasználásával készült, illetve Örkény István írásaiból készítettünk kortárs előadást HEPP címmel. A darabok kiválasztásánál figyelembe vesszük azt is, hogy mi az, ami jobban megmozgatja a társulatot. Amikor megvan a rendezői ötlet, akkor mindenki hozzáteszi a saját elképzeléseit, kreativitását, illetve a saját személyiségét ahhoz, hogy kialakuljon a darab. Mindeközben az is fontos, hogy az előadás a közönség számára élvezhető és befogadható legyen – mondta Murzsa Kata. Habár a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely rendszeresen járja a megyét, s színpadról színpadra viszi előadásait, a premier privilégiuma továbbra is Ercsi városát illeti, a helyi közönség láthatja először a közös munka végeredményét. A jelenleg tizenegy fős társulatban – a fent említett két férfitagon túl – az alábbi hölgyek vállalnak szerepeket: Pupp Fanni, Fodorné Schmidt Judit, Kovács Anna, Murzsa Renáta, Spánitz Éva, Szalay Csilla, Szeibert Anna, és persze a műhely vezetője, Murzsa Kata.

Munkájukat a társulat színre nem lépő tagjaként az asszisztensi feladatok ellátásával Takács Gizella segíti. Álarcok című darabjukat a közönség legközelebb szombaton, a Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtárban láthatja, majd május 22-én Karády Katalin életéből készült előadásukkal Ercsiben lépnek színre. A társulat soron következő premierjére csupán június 26-ig kell várni, ekkor láthatja először a közönség Goldoni vígjátékát, a Mirandolinát.