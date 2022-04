Ma már senki nem döbben meg Zsemlye Ildikó azon alkotásán, amelyet hivatalosan 2016-ban avattak fel, de 2014 óta áll a település határában, és ha úgy tetszik, sajátos hirdetőfalként is értelmezhető, amelynek díszítése üzenetet közvetít a fiataloknak.

– Először üresen állt, és egy kicsit mi magunk is megijedtünk attól, mit lehet vele kezdeni. Aztán átadtuk a „terepet” a graffitiművészeknek, akik az underground művészeti irányhoz tartoznak. Úgy gondoljuk, a graffiti az a műfaj, amellyel kiválóan meg lehet szólítani a mai fiatalokat, akiket a hagyományos kommunikációs csatornákon keresztül – televízió, rádió – nem lehet elérni. Az első festés még csak egy tematika nélküli, színes és látványos alkotás volt – árulta el Dobos Tibor, a metrókocsit birtokló nonprofit szervezet elnöke, egyben a kocsi mögötti régi malomban kialakított közösségi teret működtető cég egyik tulajdonosa.

Az első festés után elhatározták, a folytatásban mindig valamilyen komoly üzenettel bíró témát adnak a festéshez, így egy ideig a lyukas ’56-os zászlót, majd nemzeti színű alapra festve a 13 aradi vértanú nevét viselte magán a régi orosz metrókocsi. A múlt hét óta a magyar történelem újabb korszakát idézi a kocsi festése, amelynek oldalán hatalmas, aranyszínű alapra került az 1222-es évszám. Az egyetlen talán – na jó, az 1444 még ilyen –, amelyre még érettségi után 30 évvel is emlékszik az ember. Az indok egyértelmű: ez a fontos oklevél pontosan 800 éve keletkezett.

Dobos Tibor azt is elárulta, ők már a következő „dobást” is tudják: jövőre az Aranybullát a muhi csata emlékezete váltja a metrókocsin, mert úgy vélik, ez is a magyar történelem egy igen fontos fordulópontja, amelyet még akkor sem feledhetünk, ha számunkra nem éppen pozitív eseményhez kötődik.