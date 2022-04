Az Európai Művészet és Kézművesség Napjaihoz csatlakozva a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza 2022-ben is meghirdette az országos alkotóhetet. A Felsővárosi Alkotóház ezúttal második alkalommal kapcsolódott be az országos programba. Ahogy azt Orosz Júlia rendezvényszervező elmondta, a húsvétra készülődés jegyében megszervezett kézműves dél­előttbe bárki bekapcsolódhatott, de az alkotóház külön is meghívta a Felsővárosi Általános Iskola alsós diákjait.

A Kezeink dicsérete elnevezésű program a Fehérvári Kézművesek Egyesülete vezetésével valósult meg. Péntek délelőtt egymást követően három alsós osztály érkezett az iskolával szemben álló alkotóházba, ahol az egyesület két tapasztalt tagja készítette elő a gyerekeknek az eszközöket és az alapanyagokat, illetve segített is nekik, hiszen akrilfestékkel dolgoztak, amit a gyerekek nem ismertek. Ez persze nem számított, így is nagy lelkesedéssel vetették munkába magukat, hogy a bő egyórás foglalkozás végére elkészüljenek a tojásfára akasztható, piros, zöld, sárga és egyéb színben pompázó fadíszek. És hogy megfeleljenek a célnak is, a hajszárítóval történő szárítás után akasztó került az előre kifúrt lyukakba.