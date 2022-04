Színesebb, feltűnőbb borító, modern betűtípus, mai figurák – például ez látszik elsőre néhány régi, de újra kiadott könyv két változatát szemlélve. Legyen szó akár Gazdag Erzsi „Mesebolt”-járól, Tolkien vagy Weöres Sándor műveiről. A Vörösmarty-könyvtár gyermekrészlegén tartott foglalkozássorozat legutóbbi alkalmán olyan köteteket mutattak be, amelyek még a negyven-ötven éves felnőtteknek is ismerősek lehetnek, ugyanakkor a ma ifjúsága is találkozhat velük, olvashatja őket, vagy olvashatnak nekik ezekből. A program a Cselekvő Fehérvár Közösségfejlesztő Programban bonyolódott, a Könyvmolyképzőben, akárcsak az előző hét alkalom.

Mindegyik foglalkozást Németh Szilvia könyvtáros vezette: a könyvajánlás, a könyvtár, az olvasás népszerűsítése volt a cél. A tavaszi sorozatban téma volt a bábozás, ismerkedtek meseszereplőkkel, a papírszínházzal, nézegettek gyógynövényes könyvet, párosítottak illatokat, a legsikeresebb programra pedig a robotok kapcsán került sor. Az utolsó alkalmat Mi újság a raktárban? címmel hirdették meg, és ezen népszerű, ismert vagy valamiért különösen érdekes régi és új kötetekről beszélgettek, rámutatva: a régi könyv nem feltétlenül rossz.

Esetleg kevésbé vonzó a mai szemnek, ám a tartalom ezt nagyon is ellensúlyozza. Az általános tapasztalat szerint egyébként a gyerekek valóban a külcsínre mennek, de érzik, ha a díszes külső nincs összhangban a tartalommal. Minden foglalkozás meséléssel kezdődött – mondta Szilvia, aki különösen büszke arra, hogy az egyik kislánynak születésnapi ajándék volt a robotos foglalkozás. Május 10-én, kedden 16.30- tól a vers lesz a fő téma: Szilvia kortárs, külföldi és magyar művekkel ismertetné meg a gyerekeket, akik a rímfaragásba is belekóstolhatnak, de „rímmentes” verset is írhatnak. A programra nagyobb óvodás, illetve kisiskolás korú gyerkőcöket várnak, bejelentkezni nem kell.