A Szent György-heti Vigasságok nyitányaként három kiállítás nyílt a Lamberg-kastélyban. A tárlatokkal kapcsolatban Kovács Hagyóné Ildikót kérdeztük. A közművelődési szakember elmondta: – Ritka eset, hogy három kiállítás van párhuzamosan nálunk. Az első a móri Nefelejcs Bölcsődéhez kapcsolódik, ők 70 évesek lesznek idén és az intézmény vezetője, Cziglánné Frey Tünde kereste meg a kastélyt, vannak régi fotóik, amelyeket szeretnének bemutatni a nagyközönségnek. Így történt, hogy a kastély fő folyosójának mindkét oldalán képek sorakoznak, úgy 40 darab és közöttük nem egy segítségével az 1960-as évekig visszatekinthetnek a látogatók.

A tárlat bemutatja, akkoriban hogyan vigyáztak a gyerekekre, milyenek voltak a mindennapi játékaik. A kastély munkatársa hozzátette: – Érdekes volt, hogy eljöttek a kiállítást megnézni azok a régi pedagógusok is, akik a képeken még fiatalként szerepelnek, de az még különlegesebb volt, hogy a képeken szereplő apró gyermekek közül is eljött pár, ma már 60-70 éves bácsi és néni, akik közül bizony többen el is érzékenyültek.

A második kiállítás Karger Virág gépének homloklencséjén keresztül mutatja be a Barkócaberkenye Néptánc Egyesület és a Csókakő világát. Hagyóné úgy fogalmazott: – Valami csodaszép színekkel ellátott kiállítás, ami a táncegyesület legkisebbjeinek, a Rügyecskéknek a fellépésével nyílt meg.

Egy másik teremben Sigmond Judit alkotásait láthatjuk, aki szőtteseket, ruhát, szőnyeget, asztalterítőt készít és alkotásai több múzeumban is láthatók. Nagyon sok díjazott terméke van, közülük az egyik a kastélyban is látható. Ez a különdíjas ruhakollekció szoknyából, kabátból és egy maszkból áll. Mind a három kiállítás mást mutat be, mindegyik más érzéseket hoz elő a látogatókból, egészen május 15-ig.