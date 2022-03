Több száz gyermek érkezett tanítóik vezetésével, hogy részt vehessenek ebben a régi hagyományban. Tikverőzés, ahogy a neve is mutatja nemcsak abból áll, hogy szerencsét hozó korommal kenik be a menekülők arcát, hanem ellátogatnak egy portára is, ahol alaposan elverik a tyúkokat.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap