Emlékeznek még két héttel ezelőtti cikkünkre, melyben bemutattuk önöknek Előszállás települését, többek között úgy, hogy három helyi lakost megszólaltattunk? Közülük Tábiné Nyúl Gabriella említette azon rejtett kincseit a községnek, melyek alatt az ott élők ügyes kezeit értette. Nos, az egyik ilyen előszállásiként Szirbek Nelli neve vetődött fel, aki főállásban dajka, szabadidejében pedig pirografikus. Nelli már gyerekkorában is élvezte az olyan finommotorikai tevékenységeket, mint a rajzolás, festés vagy színezés. Így a fa felületére való égetés, habár valamivel magasabb lépcsőfoknak bizonyult, nem volt légből kapott ötlet. Ennek ellenére mégsem Nelli fejéből pattant ki az ötlet, hanem a férjééből, aki egy délután éppen az egyik élelmiszer-áruház újságjában az aktuális kínálatot olvasta. Ekkor lett figyelmes a faműves gravírozógépezetre, és egyből ajánlotta is feleségének, hogy próbálja ki. – Ez körülbelül 2010-ben lehetett – kezdi Nelli.

– Eleinte csak kisebb próbálkozásaim voltak. Betűket, formákat égettem a fába. Aztán egyre inkább megtetszett, s elkezdtem autodidakta módon internetes videókból eltanulni a technikákat, trükköket. A munka és a három gyermek mellett kicsit nehéz az időmenedzsment, de igyekszem minél több időmet rászánni, mert igazán élvezem. A pirografikát és a „sima” grafikát is, bár ez utóbbiban még nagyon az elején járok. Nemrég kezdtem el csak tanulni, hasonlóképp, mint a faégetést, videókból – meséli. Majd hátrébb sétáltunk a művelődési ház könyvtárában, ez volt ugyanis találkánk helyszíne, ahol megcsodáltunk a kiállított képei közül négyet.

Forrás: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Ezek mind Előszállás híres épületeit jelenítik meg, köztük a templomot, a művelődési házat, a ciszterci kastélyt és a vasútállomás épületét, de ugyanitt helyet kapott a község címere is. Érdeklődtem, miként kerültek ide ezek a képek, és afelől, hogy miért épp ezek. Majd elmondta, tavaly szerepelt a helyi újságban egy felhívás, mely arra szólította fel az itt élőket, hogy akinek van bármilyen Előszállással kapcsolatos írásos emléke, dokumentuma vagy képe, az hozza be a művelődési házba, ahol közszemlére bocsáthatják. – A felhíváskor már három-négy éve őrizgettem otthon ezeket a képeket, már nem tudtam őket hova tenni, hiszen az évek alatt csak gyűltek és gyűltek – tette hozzá, és szerényen ugyan, de megemlítette, hogy a templomot ábrázoló művére a legbüszkébb, akkor érezte először azt, hogy tökéleteset alkotott. Beszélgetésünk vége felé járva megtudtam azt is, hogy nemcsak magát a fába való égetést végzi, hanem ha kell, farag és csiszol is. Előfordult már az is, hogy egyik asztalos ismerőse felszeletelt a kérésére egy farönköt, amit aztán ő munkált meg. Méretre vágta és tükörsimára csiszolta. Jelenleg egy igen nagy „falaton” dolgozik, nem kisebb célja, hogy vászonra égesse a Parlamentet, ami ha elkészül, a legaprólékosabb és legnagyobb munkája lesz az összes közül.