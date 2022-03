Ahogy azt a szervezőtől megtudtuk, tavaly a pandémiás helyzetben sem szerették volna ünneplés nélkül hagyni ezt a jeles napot, így jött az ötlet, hogy a meséken, mesélőkön keresztül mutatják meg kultúránk sokszínűségét. – Minden résztvevő – mesélő, zsűri és hallgatóság – számára a biztonságos online tér adta lehetőséget kihasználva arra hívtunk fel kicsiket és nagyokat, hogy szívüknek kedves, szabadon választott mese elmondását rögzítsék maximum öt perc terjedelemben. A meséket helyi pedagógusokból álló háromfős zsűri értékelte szakmailag, illetve egy versenyző közönségdíjban részesült. A felvételek felkerültek az esemény közösségi oldalára, ott nyílt lehetőség közönségszavazásra is – mesélte Hársfalvi Mária, a Gyúrói Faluház és Könyvtár vezetője, a verseny szervezője. Tavaly négy kategóriában (óvodás, alsós, felsős és felnőtt) díjazták az indulókat. Akkor nem is remélték, hogy országos érdeklődést vált ki a kezdeményezésük. Idén pedig kimondottan a helyi, illetve környékbeli lakosságot szerették volna megmozgatni, így a jelentkezők körét a Martonvásári járásra szűkítették. 2022-ben alsósok körében hirdettek eredményt, akik lelkesen és nagy átéléssel adták elő produkciójukat. A II. Főnix online mesemondó versenyt a zsűri döntése alapján Kovács Dominik nyerte, Karinthy Ferenc Adagolás című művével. A humoros, könnyed hangulatú költemény egy olyan gyerekről szól, aki nem mondja meg otthon azt, hogy intőt kapott az iskolában. Taktikusan és részleteiben adja elő az igazságot a szüleinek. A képzeletbeli dobogó második fokára Kovács Benett állhatott (Kunos Ignác: Egy aranyos történet, ami Naszredin hodzsával gyerekkorában esett meg), míg a harmadik helyen Pleszkó Fanni (Tél, cigány népmese) végzett, aki a közönség díját is magáénak tudhatja. A jól felkészült versenyzők oklevelet, könyvjutalmat és egy kis édességet kaptak munkájukért.