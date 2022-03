„És minden dolgok mélyén béke él/ És minden tájak éjén csend lakik/ S a végtelenség összhangot zenél/ S örök valók csupán mély álmaink./ És minden bánat lassan béke lesz/ És mindenik gyötrődés győzelem/ S a kínok kínja, mely vérig sebez,/ Segít túllátni a szűk életen…” – Juhász Gyula Béke című versével köszöntötte a hamarosan jótékonysági árverésre kerülő művészeti alkotásokból nyílt kiállítás résztvevőit szombaton Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke.

- Azért jutott eszembe ez a vers, mert természetesen mindannyian békére vágyunk, sajnos azonban a szomszédos országban nincsen béke. Ez a gondolat hozta létre ezt a gyűjteményt, hogy segíthessünk azokon, akiknek a hazájában most nincs béke, akiknek most menekülniük kell – fogalmazott az elnök asszony, kiemelve, hogy e nemes ügy érdekében közel nyolcvan művész ajánlotta fel alkotását. – Amiért és akiknek nagyon hálásak vagyunk, így izgatottan készülhetünk a március 27-én 11 órakor, azaz jövő vasárnapi jótékonysági árverésre – tette hozzá, kiemelve a Halász Gedeon Eseményközpontban megrendezendő programot, amely lezárja a most nyílt tárlatot. A licitre kerülő művekre előzetesen is be lehet adni az igényeket, derült ki a megnyitón: a muveszetinepfoiskola.hu oldalán ugyanis lehet regisztrálni a tételekre.

A gazdag tematikájú, szobrokkal, installációkkal, festményekkel megtöltött kiállítás már önmagában is izgalmas művészeti utazás a szemlélőnek, melyről Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész így fogalmazott megnyitóbeszédében:

- Megtaláljuk itt a család és erotika tárgykörét, a természet, illetve urbánus témákat, de jelen vannak a történelmi, tudományos-fantasztikummal foglalkozó, illetve a gyermek- és ifjúságvédelem, bűnügy témája. Ezekhez társulnak a szerelem, az élet útja, a személyiségfejlődés szimbólumai, az élet vizei, a megtisztulás, újjászületés és a számmisztika, de a bűnök, az erények és a hármas egység szimbóluma is megjelenik. A toposzokat a felületi vagy belső „irritációkon” túl a nézőnek kell megtalálnia, hiszen ezek hozzák létre a közös nevezőt – fogalmazott az alkotó. Pető Hunor munkáin túl licitre kerül az árverésen közel nyolcvan magyar kortárs művész - például Szegedi Csaba, Szőke Gábor Miklós, drMáriás, Petőcz András, Raffay Dávid vagy éppen Bondor Csilla és Bíró Lajos munkája is. Az árverésre azonban – fogalmazott korábban L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos -, nem csak azokat várják, akiknek van lehetőségük licitálni, hanem azokat is, akik szívesen részesei lennének egy hasonló nagyszabású eseménynek – melynek fő célja az Ukrajnából menekülők megsegítése.