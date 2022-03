Hétfőn, azaz ma van a bábszínház világnapja. A bábszínház a színpadi ábrázolás egyik réges-régi formája, lényege, hogy a drámai cselekményt fonálon, dróton vagy mechanikai készülékkel fölszerelt bábokkal végzik. A szöveget, a báb hangját jellemzően a bábszínész adja. Magyarországon nagy sikert futott be Vitéz László, aki maga is báb. Alighanem a jövője is fényes! A bátor, ám kissé kelekótya tréfacsináló egyik legjelesebb honi életre és tettre hívója a 2011-ben elhunyt, Kossuth-díjas Kemény Henrik bábművész volt. A televízióban évtizedeken át sugárzott Zsebtévé című műsor csillaga, Hakapeszi Maki is báb. E csokiszerető majom egészen pontosan marionettbáb volt – talán az ő csillaga is felgyúl egyszer újra! –, s nem más volt a megalkotója és mozgatója, mint a már említett Kemény Henrik.