Nem sokkal az intézmény bejáratát átlépve meglátjuk a friss tárlat képeit a falon, az emeletre vezető lépcsőfordulóban. Ezúttal a bábolnai Helyes Jenő festőművész többnyire tájképeket ábrázoló festményei – akvarellek, akril- és olajképek – hívogatnak nézelődésre. Az élénk színekkel megfestett művek többnyire a természetet, a tájat ábrázolják, de vannak utcarészletek, absztraktabb művek is – a képekből valami édes-bús melankólia, megnyugtató hangulat árad. Az emeleti tanáriban fogad bennünket az igazgató, Kukucska Márta, akiről hamar kiderül, hogy ő az IskolaGaléria ötletgazdája.

– Maga a helyszín, a lépcsőforduló és a szabadabb falfelület kínálta a lehetőséget arra, hogy ott rendszeresen képeket állítsunk ki. Ezáltal pedig a művészeti nevelés más eszközével is tudunk élni. Eddig tizennyolc tárlatot rendeztünk, körülbelül két-három havonta került sor új alkotó bemutatására. A felnőtt művészek mellett tehetséges diákok is szerepeltek már. A szakmai megvalósítást annak idején két rajz szakos tanárra, Gálné Pék Eszter Anna festő- és grafikusművészre, illetve Dávid Gergelyre bíztam – meséli Kukucska Márta.

Gálné Pék Eszter is ott van velünk, ő szervezi a kiállításokat, kollégája pedig főleg úgy csatlakozik, hogy kihozza a gyerekeket, akikkel beszélgetnek a művekről. – Először Márta ismerősi köréből hívtunk alkotókat, aztán tágult a kör, mivel én is sok helyi és környékbeli művészt ismerek – tudjuk meg Eszter Annától. – A kezdetektől fogva igyekeztünk változatos tárlatokat összeállítani: festmények, fotók, grafikák kerültek a falakra például Simon M. Veronikától, Kereső Évától, Revák Istvántól, Balogh Lizától, és én is szerepeltem.

Csináltunk kiállítást a Gorsium-iskola grafikus tanulóinak is, akik alkalmazott grafikai munkákkal szerepelhettek, és a saját diákjaink is bemutatkozhattak. Számunkra a legfontosabb az, hogy az itt látható tárlatok a hozzánk járó gyerekeket gazdagítsák és formálják a művészetről alkotott felfogásukat. Az külön nagyon előnyös, hogy élőben, valóságosan láthatnak festményeket és grafikákat, hiszen ezeknek így egészen más a hatásuk, mint egy fotón. Mindezeken túl természetesen az alkotók is jól járnak, mert kiállítási lehetőséghez juthatnak nálunk. Azt látjuk, hogy a diákjaink nagyon fogékonyak: sokszor csoportokba verődve nézik a képeket.

Egy-egy tárlat körülbelül két-három hónapig látható, de a Covid előtti időszakban még gyakrabban is volt cserélődés. A szülők, látogatók az elmúlt jó másfél évben nem igazán láthatták a kiállításokat, hiszen nem volt szabad bemenni az iskolába. Ez most változott, március 7-e után már ismét nyitottabb az intézmény. A jelenlegi tárlat áprilisig látható, majd zárásként a jelenleg nyolcadikos rajz szakkörösök munkáiból terveznek még kiállítást.