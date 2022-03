Hosszan készülődtek, gondosan szerveztek, s erős érzelmi töltéssel élték meg a résztvevők, a nézők az eseményt. A szervező az önkormányzat volt, Szőlősy Attila polgármester és Kolumbán Ottília alpolgármester is aktívan tevékenykedtek segítőikkel együtt. A baracskaiak csakugyan nagy fába vágták fejszéjüket, oly sok és oly változatos formában mutatkoztak be, volt, aki első ízben jelent meg a nyilvánosság előtt. – Előbb a pandémia, s most, a háború árnyékában a művészetek üzenete még hangsúlyosabb – mondta Szőlősy Attila a kiállítók köszöntésének alkalmával még a megnyitó előtt. – A művészet híd ember-ember, kultúra-kultúra és társadalmi rétegek között, a művész lélekből ihletett, s számos műfajban és formában jelennek meg gondolatai, érzései. És a művészet híd az ember és a Jóisten között – fűzte hozzá.

A teológus végzettségű polgármester soha nem mulasztja el hitvallását hangsúlyozni, hitelesen és őszintén. A faluház minden helyiségében alkotások kaptak helyett. A legtöbb a kép, a festmény volt, a képzőművészet errefelé erős műfaj. Kárpáti József, Sütő Petre Rozália művész-tanárok, a Kovács Erzsébet–Zoltán Győző ötvösművész házaspár professzionális művei az amatőr és kezdő alkotók munkái mellett szerepeltek, tanúsítván a helyi elköteleződést, a lokálpatrióta szemléletet. Kolumbán Ottília Baracska háziorvosa, alpolgármestere, hosszú ideje a közösség motorja, civil szervezetek alakítója magára vállalta a műsorvezetést, nem titkolván büszkeségét és örömét. A program szombaton is folytatódik az Első Baracskai Művészeti Napokon.