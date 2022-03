Némedi István régi csákvári család sarja, Tilinger nagyapja vitézi rangot kapott az első világháborúban végrehajtott bátor cselekedeteiért.

Elkötelezettségét a következő generációk is örökölték. István pedig nem csak elkötelezett, de alázatos és szerény is. Talán éppen ez utóbbi tulajdonsága miatt tudtam csak hosszas kérlelés után szóra bírni az amatőr fotóst.

– Tizennégy évesen kezdtem fotózni azzal a Smena 8M-es géppel, amit a bérmálkozásom alkalmából kaptam. Az inspiráció Szabó László, eredetileg ciszterci szerzetes tanár úrnak köszönhető, aki a rend feloszlatása után Csákváron tanított biológiát és túrákat szervezett a diákoknak. Nagy fotós is volt, diáiból rendszeresen tartott vetítéseket, és később, miután a Hortobágyra költözött, rendszeresen visszajárt. Tanárként templomban nem misézhetett, de otthon igen, odajártam hozzá ministrálni. Tőle kaptam az első diámat, ami ma is megvan – idézte fel a kezdeteket Némedi István, aki az évek alatt autodidakta módon képezte magát és tanulta a fotózást könyvekből, beszélgetésekből, tapasztalatokból. Akkoriban még nem létezett a világháló.

Az első fotók természetesen a családot ábrázolták – három ma már felnőtt lánya van –, és időnként készültek természetfotók, illetve képek a község eseményein. Ahogy teltek az évek, egyre több helyen fényképezett. Szaporodtak a diák, majd a digitális gépek megjelenésével a fotókat tároló mappák a számítógépén. István rendkívül precíz ember, az összes képét év, hónap szerint rendszerezve tárolja.

– Több mint kétszázezer fotóm van. De ha azt kérdeznék tőlem, hány jó képem van, azt mondanám, az igazán jóra még várni kell. Minél régebb óta fotózom és minél több képet készítek, annál több hibát fedezek fel rajtuk. Utólag látom mindig, hogy mit hogyan kellett volna inkább megoldani. Évente két-három olyan fotót csinálok, amivel elégedett vagyok. De a tökéletes kép még nem készült el – vallotta István, aki idővel annyira „belenőtt” Csákvár és a környék életébe, hogy ma már nincs olyan rendezvény, vagy esemény, amelyen ne futna vele össze az ember. Egyik nagy kedvence a Mihály-napi Lovas- és Pásztortalálkozó. Bárhová megy azonban, addig nem fekszik le, amíg az utómunkákat el nem végzi. A fotókat pedig minden esetben a lehető legrövidebb időn belül elküldi az érintetteknek és felkerülnek a közösségi oldalára is. – Egy hír akkor hír, amikor történt, és nem két nap múlva – teszi hozzá. Olyan önként vállalt feladat ez, ami mára talán már elvárás is lett vele szemben. De egyáltalán nem bánja, mert a fotózás számára örömforrás, amiből töltekezhet és aminek köszönhetően sok emberrel találkozik, rengeteg élményt szerez. Légi fotózás Csákvár felett, Lovasberényben a zsidó temető felújítás utáni ünnepsége, vagy a Szent Korona másolata a templomban, aztán a Fradi-meccs a kombinátban, vagy a hungarikumverseny döntője Lakitelken, ahová bejutottak a csákvári diákok. Le sem lehet írni mindet! És ne felejtsük megemlíteni, hogy István több fotója megjelent a Hírlapban is. Nekünk is mindig szívesen dolgozik, ha megkérjük rá.

Fényképezőgépe nélkül nem megy sehová – a beszélgetésre is hozta magával –, azt mondja, időnként rémálmai vannak, hogy éppen akkor készülhetne el a tökéletes kép, amikor nincs nála a gép, vagy lemerült az akksija.

– Egy fotós más szemmel nézi a világot és olyan, sokszor apró részleteket is meglát, amit más észre sem vesz. A fotózás a pillanat művészete – meglát valamit az ember, lekattintja. Ez egy pillanat. Megnézni őket is talán csak néhány pillanattal több. De én nagyon szeretek fényképezni, szóval amíg élek, fotózni fogok. És még egy két-héttel tovább is – zárta nevetve a beszélgetést.